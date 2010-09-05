راه اندازی خانه ایرانیان خارج از کشور با بودجه 300 میلیارد ریالی

محمد شریف ملک زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: موسسه خانه ایرانیان خارج از کشور یک موسسه خصوصی و NGOاست و تمام مراحل ایجاد و راه اندازی خانه های ایرانیان با همکاری سفارتخانه ها، سفرای ایران و نمایندگان کشور در خارج انجام می شود.

وی اضافه کرد: هماهنگی کامل با وزارتخانه امور خارجه انجام شده است. علاوه بر این خود آقای متکی وزیر امور خارجه کشور به عنوان رئیس کارگروه امور کنسولی فعالیت می کند و در این زمینه با ما همکاری می کند.

پیش از این رجایی عضو هیئت مدیره موسسه خانه ایرانیان خارج از کشور اعلام کرده کشورهایی که ایران در آنها سفارت و یا دفتر نمایندگی ندارد در اولویت راه اندازی خانه ایرانیان خارج از کشور قرار دارد. در حالی که ساخت خانه ایرانیان در کشورهای ترکیه، امارات و ایتالیا در دستور کار قرار دارد.

ملک زاده اظهار داشت: سفارتخانه ها بر اساس جمعیت و حضور هموطنانمان در خارج از کشور در حوزه های مختلف کشورهای کاندیدای راه اندازی خانه ایرانیان را به ما اعلام می کنند و پس از بررسی در هیئت مدیره خانه ایرانیان تصمیم گیری می شود.

وی با اشاره به شروع به کار ساخت اولین خانه ایرانیان خارج از کشور در شهر دوشنبه گفت: ساخت خانه ایرانیان در شهرهای میلان و فرانکفورت در برنامه های ما قرار دارد.

دبیر شورایعالی ایرانیان خارج از کشور در مورد هزینه تاسیس راه اندازی خانه های ایرانیان خارج از کشور گفت: این هزینه در کشورهای مختلف متفاوت است. به طور نمونه در مورد هزینه ساخت خانه ایرانیان در شهر دوشنبه با توجه به اینکه از طریق سفارتخانه انجام شده از هزینه دقیق آن اطلاعی ندارم ولی این هزینه ها را لیست کرده و از طریق رسانه ها اعلام خواهم کرد.

وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی برای ساخت خانه ایرانیان خارج از کشور بودجه خوبی را اختصاص داده است افزود: در این زمینه 300 میلیارد ریال بودجه پیش بینی شده است که با این بودجه تا پایان امسال در ده کشور خانه ایرانیان راه اندازی کنیم.

ملک زاده تصریح کرد: برای تامین هزینه ساخت خانه ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه و دستگاهها دیگر نیز همکاری می کنند. برخی از هموطنانمان نیز آمادگی دارند که زمینهایی را برای ساخت خانه ایرانیان خارج کشور در اختیار ما قرار دهند.