به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کبادی معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلالاحمر گفت: بنابر اعلام مرکز ملی پیشبینی وضع هوا، طی امروز و فردا وقوع کولاک شدید، احتمال بهمن و کاهش محسوس دما در کوهستانهای کشور پیشبینی شده است که میتواند خطر سرمازدگی و بروز حوادث برای کوهنوردان و طبیعتگردان را به همراه داشته باشد.
کبادی با تأکید بر پرهیز از صعود به ارتفاعات در این بازه زمانی افزود: از تمامیکوهنوردان، هیأتهای کوهنوردی و علاقهمندان به طبیعت درخواست میکنیم با توجه به شرایط جوی ناپایدار، از هرگونه صعود و حضور در مناطق کوهستانی خودداری کنند.
معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر ادامه داد: کولاک و کاهش دید افقی، احتمال سقوط بهمن در مسیرهای مستعد و افت شدید دما از مهمترین مخاطرات پیشِرو است که میتواند عملیات امدادرسانی را نیز با دشواری مواجه کند.
وی توصیه کرد: در صورت ضرورت حضور در مناطق کوهستانی، افراد حتماً تجهیزات کامل زمستانی، پوشاک مناسب، وسایل گرمایشی استاندارد، تجهیزات ناوبری و ارتباطی به همراه داشته باشند و پیش از حرکت، مسیر و زمان بازگشت خود را به نزدیکان اطلاع دهند.
کبادی، در خاتمه با اشاره به آمادهباش نیروهای امدادی و عملیاتی خاطرنشان کرد: تیمهای امدادونجات در مناطق کوهستانی در حالت آمادهباش قرار دارند، اما بهترین راهکار در این شرایط، پیشگیری و پرهیز از صعودهای غیرضروری است.
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