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۲۳ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۱۳

هشدار هلال احمر درباره خطر کولاک و سرمازدگی در کوهستان‌ها

هشدار هلال احمر درباره خطر کولاک و سرمازدگی در کوهستان‌ها

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر، با اشاره به اعلام مرکز ملی پیش‌بینی وضع هوا نسبت به بروز شرایط جوی نامساعد در ارتفاعات کشور هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کبادی معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر گفت: بنابر اعلام مرکز ملی پیش‌بینی وضع هوا، طی امروز و فردا وقوع کولاک شدید، احتمال بهمن و کاهش محسوس دما در کوهستان‌های کشور پیش‌بینی شده است که می‌تواند خطر سرمازدگی و بروز حوادث برای کوهنوردان و طبیعت‌گردان را به همراه داشته باشد.

کبادی با تأکید بر پرهیز از صعود به ارتفاعات در این بازه زمانی افزود: از تمامی‌کوهنوردان، هیأت‌های کوهنوردی و علاقه‌مندان به طبیعت درخواست می‌کنیم با توجه به شرایط جوی ناپایدار، از هرگونه صعود و حضور در مناطق کوهستانی خودداری کنند.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر ادامه داد: کولاک و کاهش دید افقی، احتمال سقوط بهمن در مسیرهای مستعد و افت شدید دما از مهم‌ترین مخاطرات پیش‌ِرو است که می‌تواند عملیات امدادرسانی را نیز با دشواری مواجه کند.

وی توصیه کرد: در صورت ضرورت حضور در مناطق کوهستانی، افراد حتماً تجهیزات کامل زمستانی، پوشاک مناسب، وسایل گرمایشی استاندارد، تجهیزات ناوبری و ارتباطی به همراه داشته باشند و پیش از حرکت، مسیر و زمان بازگشت خود را به نزدیکان اطلاع دهند.

کبادی، در خاتمه با اشاره به آماده‌باش نیروهای امدادی و عملیاتی خاطرنشان کرد: تیم‌های امدادونجات در مناطق کوهستانی در حالت آماده‌باش قرار دارند، اما بهترین راهکار در این شرایط، پیشگیری و پرهیز از صعودهای غیرضروری است.

کد مطلب 6747135

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