حضور موثر اهالی موسیقی نواحی در «فجر چهل و یکم»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر با اجرای گروه موسیقی عاشیقلار در بخش موسیقی نواحی همراه بود که علاقمندان موسیقی عاشیقی را به تالار رودکی کشاند.

در این برنامه که از ساعت ۱۵:۳۰ آغاز شد گروه عاشیقلار به ارائه بخش‌هایی از موسیقی آذری پرداخت.

در ادامه نیز از ساعت ۱۸:۳۰، تالار رودکی میزبان بخش سرود جشنواره بود. در این بخش دو گروه «نوید» و «شمیم رضوان» روی صحنه رفتند و قطعاتی را در قالب آواز جمعی اجرا کردند.

همزمان با اجرای بخش سرود در تالار رودکی، برنامه «شب لرستان» از ساعت ۱۸:۳۰ در خانه موسیقی تهران برگزار شد. این برنامه به موسیقی منطقه لرستان اختصاص داشت که با هدف معرفی ظرفیت‌های موسیقی این خطه تدارک دیده شده بود.

در بخش پاپ جشنواره نیز سالن اریکه ایرانیان میزبان ۲ اجرای متوالی بود. از ساعت ۱۸:۳۰، سعید خوانساری روی صحنه رفت و برای مخاطبانش به اجرا پرداخت و پس از او، از ساعت ۲۱:۳۰، هوتن جوادی برنامه خود را اجرا کرد.

چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر به دبیری آرش امینی، توسط انجمن موسیقی ایران و با حمایت دفتر امور موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال برگزاری است.