به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر اونس طلا در معاملات امروز پنجشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۴ با کاهش ۰.۴۵ درصدی معادل ۲۳.۵ دلار به ۵۰۶۱.۱۸ دلار رسید. این عقب نشینی پس از انتشار آمارهای فراتر از انتظار اشتغال آمریکا و تعدیل انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو رقم خورد.

نمودار زیر تغییرات روزانه بهای اونس طلا را بر حسب دلار نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش داده‌های قوی بازار کار آمریکا در ژانویه که بزرگترین افزایش اشتغال طی بیش از یک سال و کاهش غیرمنتظره نرخ بیکاری را نشان می‌داد، سیگنال محکمی از تاب‌آوری اقتصاد بزرگ جهان در سال ۲۰۲۶ ارسال کرد. این گزارش موجب شد معامله‌گران چشم‌انداز خود برای زمان اولین کاهش نرخ بهره را از ژوئن به جولای موکول کنند.

در نتیجه این تغییر انتظارات، بازدهی دلار و اوراق خزانه‌داری افزایش یافت و فشار فروش بر فلز زرد که دارایی بدون بازدهی محسوب می‌شود، تشدید شد.

با وجود این اصلاح قیمتی، طلا همچنان سطح روانی ۵۰۰۰ دلار را حفظ کرده است. این فلز گرانبها طی روزهای اخیر موفق شده حدود نیمی از سقوط ۱۳ درصدی خود در دو جلسه معاملاتی اوایل ماه را جبران کند.

بازارها اکنون در انتظار انتشار گزارش شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) آمریکا در روز جمعه هستند. این گزارش کلیدی می‌تواند مسیر آینده سیاست پولی فدرال رزرو و در نتیجه روند قیمت طلا را تعیین کند.

کارشناسان همچنین تأکید می‌کنند که تقاضای پایدار بانک‌های مرکزی و تداوم عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیک همچنان از طلا در برابر افت بیشتر حمایت می کند.