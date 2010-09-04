به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پلیس صهیونیستی تعداد نمازگزاران دیروز را بین 160 تا 170 هزار نفر اعلام کرد اما مقامات مسلمان اظهار داشتند که این تعداد از مرز 200 هزار نفر نیز گذشته بود.

شیخ یوسف ابوسنینه خطیب نماز جمعه از سرگرفتن مذاکرات سازش در واشنگتن مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت: این مذاکرات درحد یک شوخی است".

وی در ادامه رژیم صهیونیستی را به دنبال کردن عادی سازی روابط با جهان اسلام متهم کرد و اظهار داشت که صهیونیستها با ادامه اسکان یهودیان به حضور خود در کرانه باختری پافشاری می‌کنند.

در نوار عزه هزاران نفر از مردم برای گرامیداشت روز قدس راهپیمایی کردند. مقامات رسمی حماس نیز در جریان این راهپیمایی مقاومت بیشتر مردم فلسطین را خواستار شدند.

اسمائیل الاشقار از مقامات ارشد حماس در جریان راهپیمایی روز قدس گفت: بیت المقدس با مذاکرات آزاد نمی‌شود بلکه با جهاد و مقاومت آزاد خواهد شد.

رژیم صهیونیستی بیش از 2 هزار نیروی امنیتی را در اطراف مسجد الاقصی مستقر کرده بود و چون هفته‌های گذشته دسترسی مردان کمتر از 50 سال و زنان کمتر از 40 سال به مسجد الاقصی ممنوع شده بود.