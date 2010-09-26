به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی همایش بزرگداشت روز جهانی فلسفه، حداد عادل در دیدار با حضرت آیت‏الله سبحانی ضمن ارائه گزارشی درباره همایش روز جهانی فلسفه گفت: یونسکو از چند سال پیش روزی را به نام فلسفه نامگذاری کرده است و هر سال در یکی از کشورها همایشی بین‏المللی به مناسبت این روز برگزار می‏شود که امسال ایران به عنوان اولین کشور آسیایی میزبان این همایش است.

وی افزود: تاکنون علاوه بر اینکه مقالات فراوانی به دبیرخانه همایش رسیده است و اندیشمندان خارجی هم استقبال خوبی داشتند، در بخش فلسفه اسلامی هم مقالات ارزشمندی ارائه شده است.

رییس همایش روز جهانی فلسفه افزود: با توجه به پیشینه ارزشمند کشورمان در حوزه فلسفه اسلامی، همایش به عنوان فرصتی مناسب برای معرفی ظرفیتهای فلسفی ایران در نظر گرفته شده است که خوشبختانه مراکز علمی، فلسفی، حوزه‏های علمیه و مجمع عالی حکمت اسلامی توجه و همکاری خوبی با ما دارند.

حضرت آیت الله سبحانی نیز در این دیدار گفت: این همایش فرصت مناسبی برای معرفی فلسفه اسلامی است که به نحو شایسته جایگاه فلسفه اسلامی معرفی شود و ضرورت دارد که در ارزیابی مقالات کارشناسیهای دقیق صورت گیرد و با توجه به مشارکت حوزه علمیه قم، انتظار این است در همه زمینه‏ها، برنامه‏ها به گونه‏ای طراحی و هدایت شود که شأنیت و جایگاه حوزه و اساتید و دانشمندان کشور مد نظر باشد.

دکتر حداد عادل همچنین در دیدار با آیت الله مصباح یزدی گفت: پس از نامگذاری روز جهانی فلسفه از سوی یونسکو، همایشهایی در چند کشور به مناسبت این روز برگزار شده است و امسال برای اولین بار در آسیا به میزبانی ایران اسلامی همایش روز جهانی فلسفه برگزار می‏شود که برگزاری این همایش در کشور نتیجه تلاش و پیگیری مؤسسه حکمت و فلسفه ایران و شخص آقای دکتر اعوانی است که از دو سال پیش صورت گرفته است.

رییس همایش روز جهانی فلسفه ادامه داد: موضوع "فلسفه؛ نظر و عمل" برای همایش انتخاب شد که مورد موافقت یونسکو قرار گرفت. البته یونسکو هم چون سازمان علمی، فرهنگی، آموزشی است به ارتباط فلسفه با فرهنگ و علم توجه دارد نه فلسفه محض، بنابراین برگزاری همایش با توجه به نظر معطوف به عمل و تأثیر نظر بر عمل مورد نظر یونسکو طراحی و اجرا می‌شود.

حداد عادل افزود: با توجه به موضوع اصلی همایش یعنی "فلسفه؛ نظر و عمل"، 14 محور و موضوع تعیین شده است و همایش باحضور اندیشمندان داخلی و خارجی از سی آبان تا دوم آذرماه در کتابخانه ملی برگزار می‏شود.

او با اشاره به به پیشینه فلسفه اسلامی در ایران گفت: با توجه به سنت نیرومند فلسفه اسلامی در ایران که هیچ وقت قطع نشده و امروز پرشورتر از گذشته است، در سیاستگذاری همایش تصمیم گرفته شد که همایش به فرصتی برای معرفی بنیه و ظرفیتهای فلسفی در ایران تبدیل شود. بنابراین مشارکت حوزه‏های علمیه و مراکز علمی و مطالعاتی در زمینه فلسفه اسلامی مورد توجه قرار گرفت و مجمع عالی حکمت اسلامی هم در این زمینه توجه و همکاری خوبی دارد.

حداد عادل به برپایی نمایشگاه فلسفه اشاره کرد و گفت: نمایشگاه فلسفه نیز همزمان با همایش برپا می‌شود و در این نمایشگاه تألیفات معاصر درباره فلسفه اسلامی، تالیفات درباره فلسفه غرب و ترجمه آثار فلسفی غرب، نشریات حوزه فلسفه و پایان‏نامه‏های این رشته و... ارائه خواهد شد.

رییس همایش روز جهانی فلسفه با تأکید بر اهمیت حضور شخصیتهای تأثیرگذار حوزه فلسفه اسلامی در همایش گفت: حضور افرادی چون آیت الله جوادی آملی که نقش مؤثری در گسترش فلسفه اسلامی دارد بسیار ارزشمند است.

آیت الله محمد تقی مصباح یزدی در این دیدار با اشاره به جایگاه ارزشمند آیت‏الله جوادی آملی در فلسفه اسلامی گفت: آیت‏الله جوادی آملی از افتخارات جهان اسلام است و ریاست فلسفه اسلامی در عصر حاضر با ایشان است، شخصیتی که عمر خود را وقف فلسفه کرده است.

آیت الله مصباح یزدی ادامه داد: آیت الله جوادی آملی فعالیتهای مختلف تحقیقی ارزشمندی در زمینه فلسفه، اصول، فقه، اخلاق و ... دارند و در تفسیر هم کار مرحوم علامه طباطبایی را ادامه دادند که قرنها ماندگار خواهد بود. ایشان تلاشی مستمر، عاشقانه و پیگیر در زمینه تحقیق دارند اما متأسفانه دنیا چنین افرادی را نمی‏شناسد.

آیت الله مصباح یزدی افزود: قدرت فلسفی، عمق مطالعه و احاطه آیت‏الله جوادی آملی بر مطالعات فلسفی و عرفانی ایجاب می‏کند که این شخصیت معرفی شود و همایش روز جهانی فلسفه می‏تواند فرصتی باشد تا با ارائه شرح زندگی ایشان به نحوی رسا و گویا این شخصیت ارزشمند به دنیا شناسانده شود.

آیت الله مصباح یزدی در ادامه به نقش اصلی و محوری مرحوم علامه طباطبایی در گسترش فلسفه اسلامی اشاره کرد و گفت: علامه طباطبایی نقش مؤثری در گسترش فلسفه اسلامی داشت که اگر تدبیر و فعالیتهای حکیمانه ایشان نبود فلسفه به این شکل در قم رواج نمی‏یافت و رو به خاموشی می‏رفت اما رفتارهای حکیمانه علامه طباطبایی در برابر تحرکات و انتقاداتی که می‏شد، سبب شد رشد این رشته علمی در حوزه‌های علمیه هموارتر شود.

آیت‏الله مصباح یزدی ادامه داد: اگر علامه طباطبایی را احیاکننده فلسفه در عصر حاضر بدانیم گزاف نگفته‏ایم البته افراد دیگری هم بودند اما علامه طباطبایی بود که پرچم فلسفه را به دست گرفت و زمین نگذاشت و پس از آن هم جانشین شایسته ایشان آیت‏الله جوادی آملی است که این راه را ادامه داد.

دکتر غلامرضا اعوانی، دبیر علمی همایش روز جهانی فلسفه نیز در ادامه این دیدار گفت: یونسکو از سال 2002 روزی را در سومین هفته نوامبر به نام روز جهانی فلسفه نامگذاری کرد و از آن پس هرسال همایشی به این مناسبت برگزار می‏شود. سه دوره اول همایش روز جهانی فلسفه در مقر یونسکو در پاریس و سالهای بعد در کشورهای دیگر برگزار شد.

وی افزود: دو سال پیش شرح مفصلی درباره وضعیت فلسفه در ایران در گذشته، بزرگان این عرصه و ظرفیتهای علمی و فلسفی به یونسکو ارائه شد و یونسکو نیز با برگزاری همایش روز جهانی سال 2010 در ایران موافقت کرد.

رییس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران ادامه داد: روند امور مربوط به همایش به خوبی پیش می‏رود و سطح مقالات خوب است و اندیشمندان خارجی هم استقبال خوبی کرده‏اند.

دبیر علمی همایش روز جهانی فلسفه گفت: هر کشوری که برگزار کننده این همایش است، سعی می‏کند ظرفیتهای خود را نشان دهد و هیچ کشوری به اندازه ایران این قوت را ندارد که فلسفه اسلامی را ارائه کند.

در ادامه این جلسه پس از ارائه گزارشی از برنامه‌های کمیته‌های مختلف همایش که دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو ارائه داد، حجت الاسلام معلمی، دبیر مجمع عالی حکمت اسلامی نیز گزارشی از بخش فلسفه اسلامی همایش روز جهانی فلسفه ارائه کرد و یادآور شد که پیش‏همایش "دین و فلسفه" نیز 14 و 15 مهرماه در قم برگزار خواهد شد.