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۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۰۰

 نقش کارگران و عشایر در تقویت مشارکت انتخاباتی مورد توجه باشد

 نقش کارگران و عشایر در تقویت مشارکت انتخاباتی مورد توجه باشد

اصفهان-مدیرکل سیاسی استانداری اصفهان با تشریح آخرین روند شکل‌گیری هیئت‌های اجرایی،بر اهمیت توجه به جامعه کارگری و تیره‌های عشایری برای افزایش مشارکت در هفتمین دوره انتخابات شوراها تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار تاجمیری ظهر دوشنبه در نشست ستاد انتخابات استان با محوریت هفتمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا، آخرین وضعیت اقدامات اجرایی انتخابات را تشریح کرد و گفت افزایش مشارکت، بدون توجه به ظرفیت‌های اقشار اثرگذار استان از جمله کارگران و عشایر امکان‌پذیر نیست.

او با توضیح درباره ساختار اجرایی انتخابات در سطح شهرستان‌ها و بخش‌ها اظهار کرد: در ۲۸ شهرستان استان مجموعاً ۵۶ بخش وجود دارد و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، فرآیند تشکیل هیئت‌های اجرایی در ۵۵ بخش در دستور کار قرار گرفته است. تاجمیری افزود: تا پایان روز گذشته، فعالیت هیئت‌های اجرایی در ۴۷ بخش نهایی شده و هشت بخش باقی‌مانده نیز امروز تکمیل می‌شود.

مدیرکل سیاسی استانداری درباره ترکیب این هیئت‌ها توضیح داد: هر هیئت اجرایی شامل ۱۱ نفر است؛ هفت نفر از معتمدین محلی و چهار عضو حقوقی شامل بخشدار به عنوان رئیس هیئت، نماینده دادگستری، نماینده ثبت احوال و نماینده جهاد کشاورزی، که مسئولیت مدیریت و اجرای انتخابات را در سطح بخش بر عهده دارند.

وی با اشاره به استمرار فعالیت «میز مشارکت» در استانداری گفت: ششمین جلسه این میز با حضور نمایندگان جامعه کارگری، فعالان صنعت و تشکل‌های تولیدی تشکیل می‌شود. به گفته وی، با توجه به جایگاه اقتصادی و جمعیت قابل توجه کارگران در استان اصفهان، ارتباط و هماهنگی با این جامعه نقش مهمی در افزایش مشارکت انتخاباتی دارد.

تاجمیری همچنین بر برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت تیره‌های عشایری استان تأکید کرد و گفت حضور عشایر که ریشه‌های دیرینه در استان دارند، برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد و تلاش می‌کنیم شرایط مشارکت حداکثری آنها را فراهم کنیم.

وی ضمن تقدیر از خبرنگاران برای پوشش گسترده اخبار مراحل ثبت‌نام داوطلبان انتخابات شهری، نقش رسانه‌ها را در ایجاد شور و نشاط سیاسی و تبیین فضای انتخاباتی بسیار تأثیرگذار دانست و از استمرار همکاری آنها قدردانی کرد.

کد مطلب 6732166

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