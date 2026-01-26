 نقش کارگران و عشایر در تقویت مشارکت انتخاباتی مورد توجه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار تاجمیری ظهر دوشنبه در نشست ستاد انتخابات استان با محوریت هفتمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا، آخرین وضعیت اقدامات اجرایی انتخابات را تشریح کرد و گفت افزایش مشارکت، بدون توجه به ظرفیت‌های اقشار اثرگذار استان از جمله کارگران و عشایر امکان‌پذیر نیست.

او با توضیح درباره ساختار اجرایی انتخابات در سطح شهرستان‌ها و بخش‌ها اظهار کرد: در ۲۸ شهرستان استان مجموعاً ۵۶ بخش وجود دارد و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، فرآیند تشکیل هیئت‌های اجرایی در ۵۵ بخش در دستور کار قرار گرفته است. تاجمیری افزود: تا پایان روز گذشته، فعالیت هیئت‌های اجرایی در ۴۷ بخش نهایی شده و هشت بخش باقی‌مانده نیز امروز تکمیل می‌شود.

مدیرکل سیاسی استانداری درباره ترکیب این هیئت‌ها توضیح داد: هر هیئت اجرایی شامل ۱۱ نفر است؛ هفت نفر از معتمدین محلی و چهار عضو حقوقی شامل بخشدار به عنوان رئیس هیئت، نماینده دادگستری، نماینده ثبت احوال و نماینده جهاد کشاورزی، که مسئولیت مدیریت و اجرای انتخابات را در سطح بخش بر عهده دارند.

وی با اشاره به استمرار فعالیت «میز مشارکت» در استانداری گفت: ششمین جلسه این میز با حضور نمایندگان جامعه کارگری، فعالان صنعت و تشکل‌های تولیدی تشکیل می‌شود. به گفته وی، با توجه به جایگاه اقتصادی و جمعیت قابل توجه کارگران در استان اصفهان، ارتباط و هماهنگی با این جامعه نقش مهمی در افزایش مشارکت انتخاباتی دارد.

تاجمیری همچنین بر برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت تیره‌های عشایری استان تأکید کرد و گفت حضور عشایر که ریشه‌های دیرینه در استان دارند، برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد و تلاش می‌کنیم شرایط مشارکت حداکثری آنها را فراهم کنیم.

وی ضمن تقدیر از خبرنگاران برای پوشش گسترده اخبار مراحل ثبت‌نام داوطلبان انتخابات شهری، نقش رسانه‌ها را در ایجاد شور و نشاط سیاسی و تبیین فضای انتخاباتی بسیار تأثیرگذار دانست و از استمرار همکاری آنها قدردانی کرد.