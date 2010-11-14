تولید سامانه برد بلند پیشرفته تر از اس 300/ تمرین در مناطق هسته ای

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ خلبان احمد میقانی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) پیش از ظهر امروز یکشنبه در نشست خبری اظهار داشت: ماموریت قرارگاه پدافند هوایی قرارگاه خاتم الانبیا (ص) حفاظت از قلمرو هوایی کشور است که این کار را با یگان های تحت تابعیت خود انجام می دهد.

وی یکی از فعالیت های مهم و تاثیرگذار پدافند هوایی را درهشت سال دفاع مقدس حفاظت از مناطق حساس کشور دانست و افزود: در طول هشت سال دفاع مقدس پدافند هوایی توانست با تقدیم صدها شهید، صدها فروند از هواپیماهای دشمن را منهدم کند و با کارنامه ای درخشان از آن خارج شود.

میقانی تصریح کرد: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری خط مقدم دفاع از کشور قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) است لذا نیاز است که اولین خاکریز کشور مستحکم باشد تا اگر تحرکی صورت گرفت دشمن در همین خاکریز زمین گیر شود.

تمرین تاکتیکی در فردو،نطنز ، اصفهان و بوشهر

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) خاطر نشان کرد: بر این اساس و همچنین برای ارتقای توان نظامی خود رزمایش های مختلفی را هم در سطح گروه های پدافندی و هم در سطح مناطق پدافندی برگزار می کنیم که امسال نیز در چند منطقه "فردو تهران، نطنز اصفهان، بوشهر و غرب کشور تمرین های تاکتیکی را انجام دادیم که به صورت یک نبرد حقیقی بود.

جزئیات رزمایش ولایت 3

وی با اشاره به اینکه برآیند این تمرین های تاکتیکی برگزاری رزمایش مدافعان آسمان ولایت 3 است، گفت: این رزمایش برای نخستین بار در جغرافیای کل کشور برگزار می شود ضمن اینکه این رزمایش به صورت دوسویه و به مدت 5 روز از مورخه سه شنبه هفته جاری (25/8) به طور همزمان در سراسر کشور انجام می شود.

میقانی با اشاره به اینکه این رزمایش دارای سه مرحله است، گفت: مرحله اول رزمایش با تشدید اقدامات جنگ روانی دشمن آغاز می شود که فعالیتهای شناسایی یگان های دشمن به پدافند هوایی منتقل می شود و بلافاصله یگان های شناسایی، جمع آوری اطلاعات و تاکتیکی و یگان های رعب و فریب در ابعاد موشکی و راداری به نقاط از پیش تعیین شده می روند ضمن اینکه شبکه دیده بانی در کل کشور فعالیت خود را آغاز می کند.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) اضافه کرد: در مرحله دوم رزمایش دشمن فعالیتهای شناسایی و اخلال خود را به صورت گسترده بر روی سامانه های موشکی انجام می دهد که ما هم عملیات مقابله با اخلالگرها و شناسایی هواپیماهای دشمن را انجام می دهیم. دراین مرحله حمله انبوه هواپیماهای دشمن به سامانه های پدافندی را داریم که توسط سامانه های کشف رادار هایی که می توانند آر سی اس کم را بگیرند همچنین با استفاده از شبکه دیده بانی هواپیماهای دشمن کشف و عملیات آتش باری متناسب با آن انجام خواهد شد.

میقانی ادامه داد: در مرحله سوم رزمایش با توجه به عدم موفقیت دشمن در دو مرحله قبلی حجم انبوهی از هواپیماهای بدون سرنشین و با سرنشین را با موشک های کروز راهی مناطق حساس ما می کنند که سامانه های زمین به هوای ما که در اکثر مناطق کشور گسترش یافته اند از جمله سامانه های موشکی و سامانه های توپخانه ای یا مجهز به رادار شده اند یا رادار آنها بهینه شده است و یا به سامانه های الکترواپتیک مجهز گردیده اند و پرنده های دشمن را منهدم می کنند.

وی با اشاره به سامانه توپخانه ای جدیدی که در رزمایش مدافعان آسمان ولایت 3 به کار گرفته خواهد شد، گفت: از سامانه توپ 23 میلیمتری 8 لول که مجهز به الکترواپتیک شده است دراین رزمایش استفاده خواهد شد.

میقانی افزود: در پایان رزمایش به وسیله تیم های کارشناسی نقاط ضعف و قوت تاکتیک های خود را مورد ارزیابی قرار می دهیم.

تشریح اهداف رزمایش

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) در برشمردن اهداف رزمایش عنوان کرد: ما دو هدف عمده عمومی و خاص در برگزاری این رزمایش دنبال خواهیم کرد که اهداف عمومی در این رزمایش عبارتند از ایجاد انسجام بین کلیه نیروها زیرا این رزمایش در سراسر فضای کشور برگزار می شود وهمه یگانها اعم از ناجا، سپاه و بسیج در آن شرکت دارند، ارزیابی سامانه های بهینه شده و جدید از جمله سامانه های الکترونیکی، انجام عملیات جنگ روانی، تمرین تاکتیک های جنگ ناهمگون، انتقال دانش و تجربه از افراد قدیمی به افراد جدید،ارزیابی توانمندی مسئولین صف وستاد وهمچنین ارزیابی عملکرد یگان های شرکت کننده در این رزمایش ، ارتقای روحیه سلحشوری در کارکنان، نمایش اقتدار و صلابت پدافند و دستیابی به نقاط ضعف و قوت رزمایش.

وی همچنین اضافه کرد: اهداف خاص در این رزمایش عبارتند از ارزیابی شبکه های کشف و ضد کروز و همچنین ارزیابی سامانه فرماندهی و کنترل هوشمند که نسبت به سال گذشته متحول شده است، می باشد.

نقش شبکه دیده بانی در رزمایش

امیر سرتیپ خلبان احمد میقانی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص نقش شبکه دیده بانی در رزمایش مدافعان آسمان ولایت 3، اظهار داشت: با توجه به اینکه ماموریت پدافند هوایی کشف، شناسایی ، درگیری و انهدام دشمن است لذا از سامانه های راداری، جمع آوری اطلاعات و همچنین شبکه دیده بانی برای کشف و شناسایی دشمن استفاده می کنیم.

وی اضافه کرد: شبکه دیده بانی که یکی از سامانه های کشف و شناسایی ما در این رزمایش خواهد بود دارای هزاران پست دیده بانی در سراسر کشور می باشد که می تواند هم اکنون به وسیله دیتا و بی سیم ظرف چند ثانیه اخبار و اطلاعاتی را از اهداف محرکی که در ارتفاع پست هستند منتقل کنند.

تست گرم سامانه های موشکی در رزمایش

به گزارش مهر فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) در ادامه این نشست خبری در خصوص آزمایش موشک اس 300 در این رزمایش و همچنین نمایش تجهیزات جدید پدافندی عنوان کرد: ما در بحث سامانه های موشکی اقدامات گسترده ای را انجام داد ایم چه در بحث بهینه سازی و چه در طراحی و ساخت آنها. سامانه های ارتفاع کم را بهینه و به روز کرده ایم که دهها از این سامانه ها را در رزمایش مدافعان آسمان ولایت 3 مورد استفاده قرار خواهیم داد.

وی اضافه کرد: همچنین سامانه های ارتفاع متوسط خود را مثل هاگ و سام 6 را بهینه کرده ایم به طوری که سامانه هاگ ما هم اکنون فول دیجیتال شده است و از توان جنگ الکترونیکی بالا برخوردار است ضمن اینکه برد رادارهای کشف و شناسایی آن نیز ارتقا یافته است که تست گرم این سامانه ها در این رزمایش انجام خواهد شد.

میقانی با اشاره به سامانه های برد بلند نیز گفت: سامانه های برد بلند اس 200 و اچ کیو 2 بهینه شده اند به طوری که این سامانه ها چند مرحله ای بوده اما هم اکنون به صورت شبانه روزی عمل می کنند و تا بهمن ماه سال جاری فول دیجیتال خواهند شد.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) ادامه داد: ما هم اکنون در موضوع ساخت موشک دوش پرتاب به خودکفایی رسیده ایم و تولید انبوه آن را در دستور کار داریم.همچنین در ساخت سامانه های ارتفاع کم هم به نتایج خوبی دست یافته ایم.

وی در مورد سامانه های موشکی برد متوسط نیز گفت: با همکاری متخصصین پدافند هوایی، صنایع هوایی کشور و دانشگاهها سامانه های موشکی برد متوسط را تولید کرده ایم که از سامانه های مشابه خود بسیار توانمند تراست وهم اکنون بر روی نسخه جدید آن کار می کنیم به طوری که در فاز دوم برد و ارتفاع آن دو برابر خواهد شد.

خبرهای خوبی داریم

میقانی در مورد سامانه های برد بلند نیز گفت: در خصوص ساخت سامانه های برد بلند از سالهای قبل کار خود را شروع کرده ایم که هم اکنون مراحل پایانی آن را پشت سر می گذاریم. ما در این سامانه ها از یک الگویی پیروی کرده ایم یعنی این سامانه های برد بلند سامانه های موشکی اس 300 نیستند بلکه مشخصات بهترین سامانه های موشکی برد بلند را از کل دنیا جمع آوری و طراحی کرده ایم و ساخت آن را شروع کرده ایم که به زودی خبرهای خوبی خواهیم داشت.

وی در خصوص مقابله با سامانه های برد کوتاه دشمن نیز عنوان کرد: با توجه به اینکه موشک های کروز در ارتفاع پایین پرواز می کنند برای آنها شبکه ضد کروز را طراحی کرده ایم و سامانه های خود را بر این اساس مستقر نموده ایم و اساسا یکی از اهداف رزمایش ارزیابی شبکه ضد کروز در کشور است به طوری که با حجم آتش توپ های 23 میلیمتری 8 لول که به صورت شبکه ای کنار هم چیده می شوند می توانیم با موشک های کروز دشمن مقابله کنیم.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) همچنین در ادامه در خصوص تاثیر برگزاری این رزمایش بر رژیم صهیونیستی نیز گفت: رژیم صهیونیستی در منطقه مانورهای متعددی را برای حفظ توانمندی خود انجام می دهد اما آنها در قد و قواره ای نیستند که بتوانند تهدیدی برای ما محسوب شوند.

میقانی اضافه کرد: رژیم صهیونیستی هم اکنون در درگیری با حزب الله لبنان که جلوه ای از قدرت ما بود مانده است پس چطور می تواند درگیری برای ما محسوب شود.

وی همچنین در خصوص توانمندیهای بومی که در این رزمایش به کار گرفته خواهد شد گفت: ما همه رادارهای خود را بهینه و به روز کرده ایم و وقتی که رادار ملی خود را چند سال پیش ساختیم این موضوع تبدیل به زیرساختی برای ارتقای توانمندیهای ما در آینده شد.

رادارهای 3000کیلومتری ساخته ایم

میقانی با اعلام اینکه امروز هر نوع راداری را در هربعد فرکانسی و به صورت پسیو واکتیو می توانیم بسازیم، گفت: درگذشته حداکثر برد رادارارهای ما تنها 300 کیلومتر بود اما امروز با ساخت راداری با برد 3000 کیلومتر که در آینده نزدیک به بهره برداری خواهد رسید توان راداری خود را ارتقا داده ایم که این موضوع وسعت عمیقی به پدافند هوایی ما برای کشف و شناسایی پرنده های اطراف کشور خواهد داد.

وی همچنین درمورد خرید تسلیحات نظامی کشورهای منطقه ازآمریکا نیز گفت: کشورهای منطقه برادران ما هستند و جمهوری اسلامی ایران همواره نشان داده که پشتیبان آنها بوده است اما برخی از اقدامات در منطقه در راستای پروژه ایران هراسی است و همه می دانند که اگر متجاوزی در منطقه است آن کسی جز رژیم صهیونیستی نیست که اگر مقاومت نبود آنان با ایجاد رعب و وحشت در منطقه جای جای منطقه را می بلعیدند و همانطور که می بینید هم اکنون بیش از صدها هزار نفر از مردم مسلمان منطقه را به قتل رسانده اند.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) در ادامه در خصوص پیام رزمایش بزرگ مدافعان آسمان ولایت 3 نیز گفت: این رزمایش جزو برنامه های سالیانه قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص)است لذا ما با برگزاری این رزمایش تنها آمادگی دفاعی خود را ارتقا می دهیم.

دست و پایشان را قلم می کنیم

وی پیام این رزمایش را برای مردم منطقه صلح و دوستی و برای کشورهای متجاوز شدت وغلظت عنوان کرد و افزود: کشور های متجاوز مطمئن باشند که اگر تعرضی صورت گیرد دست و پایشان را قلم می کنیم و آنها هم جز پشیمانی و اتلاف سرمایه چیزی نخواهند داشت.

میقانی درمورد برنامه پدافند برای نبرد ناهمگون اظهارداشت: برنامه ریزی های ما کلا دراین رابطه است کشورهایی که دارای دکترین آفندی هستند سعی می کنند توانمندی هوایی خود را ارتقا دهند و در جنگ های ناهمگون معمولا اشراف اطلاعاتی وجود دارد به طوری که سامانه های الکترونیکی خود را به طور گسترده وارد می کنند که طبیعتا خیلی از اینها سامانه های دورایستا هستند.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) با بیان اینکه رزمایش را شبیه رزم واقعی انجام خواهیم داد، گفت: سامانه های راداری خود را که دارای آرسی اس کم هستند را به مناطق مختلف می فرستیم و جنگ الکترونیک را با قدرت زیاد وارد صحنه می کنیم تاعملیات ضد جنگ الکترونیک را علیه دشمن انجام دهیم.

وی در مورد استقرار سپر دفاعی موشکی در کشورهای اسلامی نیز گفت: آنها می دانند که متجاوز خودشان هستند و کشورهای اسلامی به دنبال تجاوز نیستند ضمن اینکه استقرار سامانه سپر موشکی در برخی از کشورها در راستای پروژه ایران هراسی است تا بتوانند کشورهای منطقه را سرکیسه کنند و جیب خود را پر کنند.

هدف سپر موشکی آمریکا روسیه است

میقانی به استقرار سپر موشکی آمریکا درترکیه اشاره کرد وافزود: ترکیه کشور دوست و برادر ما است و جدیدا ایران وسوریه را از لیست تهدیدات خود خارج نموده است اما سپر موشکی که آمریکا می خواهد در این کشور مستقر کند این سپر موشکی هسته ای است که هدف اول آن موشک های هسته ای روسیه است.

وی در مورد تجهیزات جنگ الکترونیک نوین که در این رزمایش به کار گرفته خواهد شد نیز گفت: یکی از ارکان جنگ ها جنگ الکترونیک است که ما در این زمینه توانمندیهای خیلی خوبی داریم به طوریکه سامانه های جنگ الکترونیک خود را که بر روی سامانه های پدافندی قرار داشت بهینه و به روز کردیم ضمن اینکه سامانه های جدید جنگ الکترونیک را ساخته ایم از سوی دیگر سامانه های جنگ الکترونیک آفندی ما هم وضعیت خوبی دارند و می توانند از فواصل بسیار دور کار اخلال در سیستم های الکترونیکی دشمن را انجام دهند. که ما در این رزمایش هم در بحث تکنیک و هم در بحث تاکتیک این سامانه ها را مورد ارزیابی قرار می دهیم.

میقانی همچنین درخصوص اینکه اگر در صحنه واقعی مسئله دیگری غیر از سناریوی تعریف شده در رزمایش بزرگ مدافعان آسمان ولایت 3 به وجود بیاید نیز گفت: رزمایش یعنی تعریف نبرد به طوری که ما طبق دستورالعمل هایمان بر اساس جنگ واقعی سناریوهای خود را به کار می گیریم اما صحنه نبرد صحنه متغیری است و آن چیزی که در این عرصه موثر خواهد بود سامانه فرماندهی و کنترل است.

وی در مورد استفاده از توان بسیج در این رزمایش نیزگفت: با استفاده از توانمندی بسیج هزاران پست دیده بانی را در سراسر کشور تقویت کرده ایم .

میقانی همچنین در خصوص انجام رزمایش مشترک با کشورهای منطقه گفت: رزمایش مشترک با کشورهای منطقه امکان پذیر است چرا که بسیاری از سامانه های ما قابلیت متحرک بودن را دارند و پدافند جنگ ناهمگون هم یعنی دقت، سرعت، تحرک و پنهان کاری که ما خوشبختانه به آن دست یافته ایم.