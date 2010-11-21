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۳۰ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۴۴

کرمانشاه مقام اول جشنواره موسیقی "بیت و حیران" را کسب کرد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: هنرمندان واحد موسیقی صدا و سیمای مرکز کرمانشاه مقام اول پنجمین جشنواره سراسری موسیقی "بیت وحیران" را کسب کردند.

عبدالرضا آرمانده، مسئول واحد شعر و موسیقی صدا و سیما مرکز کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه، در این خصوص گفت: گروه موسیقی آوا به سرپرستی علی احمدی که از نه نفراز هنرمندان نوازنده واحد موسیقی صدا و سیمای مرکز کرمانشاه تشکیل شده پس از اجرای موسیقی محلی استان در این جشنواره، مورد تشویق شرکت کنندگان قرار گرفتند و درمرحله پایانی از سوی هیئت داوران به عنوان مقام اول این جشنواره معرفی شدند.

وی با اشاره به جزئیات اثر ارائه شده توسط گروه آوا در این جشنواره، اظهار داشت: اثر ارائه شده در این جشنواره توسط گروه آوا برگرفته از تمامی نغمات بومی و محلی استان کرمانشاه است که با توجه به زحمات و دقت بسیار در جمع آوری این نغمات خوشبختانه در جشنواره نیز مورد توجه قرار گرفت.

آرمانده با اشاره به موفقیت های هنرمندان کرمانشاهی در این جشنواره گفت: در بخش خوانندگی و تک نوازی نی این جشنواره نیز به ترتیب، آقایان پویا خاکپور و محسن نهانی ازهنرمندان واحد موسیقی مرکز کرمانشاه موفق به کسب مقام اول شدند.

مسئول واحد شعر و موسیقی صدا و سیما مرکز کرمانشاه با اشاره به اهداف برگزاری این جشنواره خاطر نشان کرد: جشنواره سراسری موسیقی بیت و حیران در راستای انتقال موسیقی فولکلور مناطق به نسل های بعد و اشاعه فرهنگ وهنر اصیل ایرانی اسلامی برگزار می شود.

پنجمین جشنواره سراسری موسیقی "بیت وحیران" به مدت دو روز به میزبانی شهر سردشت برگزار شد.

کد مطلب 1195549

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