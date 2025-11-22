نکوداشت استاد ۱۰۹ ساله موسیقی کردستان در رویداد «بیت و حیران»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی یازدهمین جشنواره موسیقی «بیت و حیران»، بخش نهایی یازدهمین جشنواره موسیقی «بیت و حیران» با حضور نمایندگانی از ۲۰ استان کشورمان در حالی ۱۱ آذر آغاز می شود که طی آن از خضر قادری خواننده و نوازنده ۱۰۹ ساله موسیقی کردی نیز به پاس یک عمر هنرنمایی در عرصه موسیقی قدردانی خواهد شد.

پس از بررسی آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره، ۲۲۱ موزیسین از ۲۰ استان کشورمان به مرحله نهایی این دوره از جشنواره راه یافتند.

براساس آمار اعلام شده از سوی دبیرخانه این جشنواره، از میان هنرمندان متقاضی حضور در بخش نهایی، تعداد ۱۲۶ موزیسین در بخش رقابتی و ۹۵ موزیسین نیز در بخش جنبی مجوز حضور در مرحله نهایی این جشنواره را که از ۱۱ آذر در سردشت آغاز می شود، دریافت کردند.

به این ترتیب در بخش رقابتی ۱۱ موزیسین در شاخه تک خوانی، ۷ نفر در شاخه تک نوازی دیوان، ۶ نفر در شاخه تکنوازی عود، ۸ نفر در شاخه تک نوازی ضرب کردی، ۸ نفر در شاخه تک نوازی دف، ۹ نفر در شاخه تک نوازی دوتار، ۹ نفر در شاخه تک نوازی تنبور و ۶۸ موزیسین در قالب ۹ گروه به رقابت خواهند پرداخت.

در بخش جنبی نیز ۵۰ موزیسین در قالب شش گروە در شاخه‌ گروه‌نوازی و ۴۵ موزیسین در شاخه‌های تک خوانی، تک‌نوازی و دونوازی اجرا خواهند داشت.

در بخش پژوهشی جشنواره نیز از ۴ عنوان کتاب رونمایی خواهد شد و سخنرانی‌هایی پیرامون این آثار ایراد می شود. در این بخش از نویسندگان و پژوهشگران این ۴ کتاب که طی یک سال گذشته به مرحله انتشار رسیده اند قدردانی به عمل خواهد آمد.

در این جشنواره همچنین از خضر قادری که استاد موسیقی فولکلور بیت و حیران خوانی‌ است، تجلیل خواهد شد. این استاد ۱۰۹ ساله که دارای مدرک درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است این روزها در بستر بیماری به سر می برد. وی در چهار حوزه هنر کردی «بیت‌خوانی»، «حیران»، «لاوک» و «شمشال‌زنی» فعال بوده است.

یازدهمین جشنواره موسیقی «بیت و حیران» توسط موسسه فرهنگی هنری شارو و به دبیری حسن حسن زاده و دبیری اجرایی ناصح بهرام بیگی از ۱۱ تا ۱۳ آذر ۱۴۰۴ در سالن یادمان شهدای شیمیایی ۷ تیر سردشت برگزار می شود.