غافلگیری اردشیرکامکار در سردشت؛ اجراها غافلگیرکننده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره موسیقی «بیت و حیران»، اولین روز این جشنواره در حالی سه‌شنبه ۱۱ آذر با استقبال بسیار زیاد مخاطبان شهرستان سردشت برگزار شد که در بخش رقابتی ۵۳ نوازنده و خواننده و در بخش جنبی ۲۵ موزیسین در قالب گروه‌نوازی و تکنواز و خواننده به اجرا پرداختند.

در حاشیه این اجراها اردشیر کامکار داور یازدهمین جشنواره موسیقی بیت و حیران گفت: این جشنواره برای گروه ها انگیزه زیادی ایجاد می کند تا خودی نشان بدهند و فعالیت هایشان را با جدیدت بیشتر ادامه بدهند. به نظر من سطح نوازندگی‌ها خیلی بهتر شده است؛ از آنجا که فقط در چنین جشنواره هایی موزیسین‌ها می توانند به مولفه هایی چون اصالت و فرهنگ خاص خودشان بپردازند باعث شده در این جشنواره زیبایی های بیشتری را در اجراها شاهد باشیم.

کامکاراظهار کرد: وقتی در یک دوره جشنواره یک گروه از کرمانشاه، یا از خراسان شمالی یا از لرستان یا از کردستان می آید شما شاهد هستید که ما در کشورمان تا چه حد تنوع موسیقایی داریم. ما بنیه بسیار خوبی در زمینه موسیقی داریم. کشور ما شاید جزو استثنائات در دنیا باشد که چنین تنوع موسیقایی و ریتم و رنگی دارد. به نظر من جشنواره «بیت و حیران» از این نظر بسیار جذاب است.

وی همچنین در مورد استقبال مخاطبان از جشنواره نیز افزود: در شهرهای بزرگ از آنجا که اجراهای بسیاری وجود دارد تقریبا مردم‌ آن جاها به حالت اشباع رسیده اند و استقبال کمتری از چنین فستیوال‌های جدی انجام می‌دهند. اما در شهرهایی که از مرکز دورتر هستند استقبال از چنین برنامه هایی قطعا بیشتر خواهد بود.

کامکار تاکید کرد: وقتی چنین فستیوال هایی در تهران برگزار می شود شاید شاهد چنین حمایت هایی از سوی مردم نباشیم. من فکر می کنم برگزاری فستیوال بیت و حیران در شهرستانی مانند سردشت شاهد خوبی برای این پیشنهاد است که مسئولان باید برنامه های بیشتری از این دست را برای شهرهای دور از مرکز تدارک ببینند. به هر حال استقبالی که از جشنواره شده برای من بسیار غافلگیر کننده بود. البته از مردم با فرهنگ و با اصالت سردشت انتظار استقبال داشتم ولی این حد از حضور مردمی برایم واقعا غافلگیر کننده بود و این نشان می‌دهد که موسیقی نواحی ایران هرگز نمی‌میرد. مردم ایران و به ویژه کُردها موسیقی‌دوست هستند ولی با این همه فکرش را نمی کردم مردم چنین شور و هیجانی برای دیدن اجراها از خودشان نشان بدهند.

این نوازنده کمانچه ادامه داد: من توصیه ام به دست‌اندرکاران این است که با موسیقی مهربانانه تر برخورد کنند. موسیقی اصل فرهنگ یک سرزمین محسوب می شود. ما اگر بخواهیم در زمینه فرهنگ مملکتی قضاوت کنیم باید ببینیم موسیقی آنجا تا چه حد تواناست؛ موسیقی مملکت ما بسیار تواناست و این به معنای بالندگی فرهنگی ما محسوب می شود.

براساس این گزارش در بخش رقابتی که آغازگر اجراهای این روز بود ۶ نوازنده عود از سردشت، سنندج، بانه، تبریز و روانسر، ۷ نوازنده دیوان از سنندج، جوانرود، تهران و بوکان، ۸ نوازنده دف از سردشت، سنندج، سقز و مریوان، ۹ نوازنده ساز ضرب کردی از سردشت، سقز، بوکان و کامیاران، ۹ نوازنده دوتار از شیروان، گنبد کاووس، بجنورد، مازندران، تربت جام، فاروج و مشهد، ۹ نوازنده تنبور از کرمانشاه، کوزران، کرند غرب-دالاهو، تهران، ایلام و ۱۱ خواننده از مریوان، کرمانشاه، سنندج، مهاباد، نقده، بوکان، سقز و دالاهو در حضور هیات داوران متشکل از اردشیر کامکار، ‌ علی‌اکبر مرادی، مجتبی قیطاقی، محمدعلی مرآتی و حیدر کاکی به روی صحنه رفتند و به رقابت با یکدیگر پرداختند.

در ادامه اجراهای روز اول، بخش پژوهشی این دوره از جشنواره با حضور و سخنرانی ستار حسین زاده برگزار و سپس در بخش جنبی گروه موسیقی سنیار از بندر ماهشهر و گروه بروسکه از نقده قطعات انتخابی خود را اجرا کردند.

در این بخش همچنین اجراهای متنوعی همچون دونوازی دهل و سرنا از کرمانشاه(نیما شفیعی و نام خاص صیادی)، سیاوچمانه- هورامان (رحمت نوری زاده و علی برزکار)، حیران-پیرانشهر (ابوبکر آذررو)، دونوازی نرمه نای و ضرب-سقز (پارسا احمدزاده و کیانوش شهسواری)، هوره-سرپل ذهاب (سلیمان نوروزی)، مقام و گورانی -پیرانشهر (حسین وفا)، لاوک -شوط (سیدولی نوروزی)، دونوازی کمانچه و ضرب-خرم آباد (میثم یاراحمدی و حسن سالم)، دونوازی دوزله و ضرب -ایلام (علیرضا ابراهیمی و کیان عبدالله زاده)، گورانی-سردشت (احمد حسین پور)، بیت-ربط (ریبوار حاجی خلانی)، لاوک -ارومیه (یوسف خلیلی)، دونوازی بالابان و ضرب(محمدحسین جعفری و بهزاد جوست، مقام-سردشت(اسماعیل مسروری)، بیت-بوکان (امیر علی پور)، حیران-اشنویه(احمد پورمعروف)، تکنوازی شمشال-تهران (سانیار مصطفایی)، تکنوازی نی -یزد(علیرضا حیدری)، دوتار-خراسان شمالی (حسین ولی نژاد)، تک نوازی شمشال -جوانمرد (باسط مرادی)، حیران -میرآباد (خالد مولودی)، مقام-یاسوج (محمد اسلامی) و دف نوازی و دهل -همدان (علی کریمی و حیدر صیفی) از دیگر اجراهای بخش جنبی بود.

در دومین روز از یازدهمین جشنواره موسیقی بیت و حیران گروههای موسیقی شرکت کننده در قالب گروه نوازی در حضور هیات داوران به صحنه می روند و در بخش جنبی نیز گروه‌هایی از شهرهای مختلف اجراهای خود را برگزار می کنند. سخنرانی استادان موسیقی ایران و بخش پژوهش نیز در این روز برگزار می شود.

یازدهمین جشنواره موسیقی بیت و حیران توسط موسسه فرهنگی هنری شارو و به دبیری حسن حسن زاده و دبیری اجرایی ناصح بهرام بیگی از ۱۱ تا ۱۳ آذر در سالن یادمان شهدای شیمیایی ۷ تیر سردشت برگزار می شود.