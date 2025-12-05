یازدهمین جشنواره «بیت و حیران» برگزیدگانش را شناخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، مراسم اختتامیه جشنواره «بیت و حیران» پنجشنبه ۱۳ آذر با حضور ماموستا محمد واوی امام جمعه سردشت، ریباز میرزایی فرماندار سردشت، حسن حسن‌زاده مدیرکل ارشاد سردشت و دبیر جشنواره، ناصح بهرام‌بیگی دبیر اجرایی جشنواره، محمدرضا سعیدزاده شهردار سردشت، مجتبی قیطاقی، محمدعلی مرآتی، حیدر کاکی، منیره پوری برگزارکننده جشنواره و تعدادی از هنرمندان و مسئولان در سالن شهدای هفتم تیر سردشت برگزار شد.

حیران‌خوانی رحمان حیدری، دو نوازی میثم یار احمدی (تنبک)، کمانچه حسن سالم و قدردانی از منیره پوری به عنوان حامی جشنواره از جمله بخش هایی بود که در این مراسم پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

در بخش دیگری از آئین اختتامیه یازدهمین جشنواره موسیقی «بیت و حیران» مجتبی قیطاقی پژوهشگر و داور این جشنواره بیانیه هیئت داوران را قرائت کرد.

در بخش اهدای جوایز نیز ماموستا محمد واوی امام جمعه سردشت، ریباز میرزایی فرماندار سردشت، حسن حسن‌زاده مدیرکل ارشاد سردشت و دبیر جشنواره، ناصح بهرام‌بیگی دبیر اجرایی جشنواره، محمدرضا سعیدزاده شهردار سردشت، مجتبی قیطاقی، محمدعلی مرآتی، حیدر کاکی، منیره پوری برگزارکننده جشنواره برای اهدای جوایز برگزیدگان روی صحنه آمدند.

در بخش «گروه نوازی» تندیس، لوح تقدیر و جایزه به گروه چیلار ترکمن و گروه سرو شیدا مشترکا به عنوان مقام اول، گروه هاوار و مستاگ پهره مشترکا به عنوان مقام دوم و گروه شایچیان، موکریان و باغیش مشترکا به عنوان مقام سوم اهدا شد.

در بخش «تک خوانی» نیز تندیس، لوح تقدیر و جایزه جشنواره مشترکا به جهاندار ملکی از کرمانشاه و نوید زندی از سنندج به عنوان مقام اول، مشترکا به سوران حسین زاده از مهاباد و یاسین ویسی از سنندج به عنوان مقام دوم و مشترکا به عرفان تاب‌زر از مریوان، زیرک دهقان از مریوان و سجاد علایی‌فر از دالاهو به عنوان مقام سوم اهدا شد.

در بخش «تک نوازی عود» نیز تندیس، جایزه و لوح تقدیر جشنواره به شوان شامحمدی از سنندج به عنوان نفر اول، رحمان مومنی از سنندج به عنوان نفر دوم و به آرام مولانی از سردشت و معصومه خانکشی‌زاده از تبریز مشترکا به عنوان نفر سوم تقدیم شد.

در بخش «تک نوازی ضرب» تندیس، لوح تقدیر و جایزه جشنواره به باران کیانی از بوکان به عنوان نفر اول، کیان عبدالله‌زاده از سردشت و کی‌ناز بایزیدی از سردشت مشترکا به عنوان نفر دوم و آرین پورشکری از کامیاران به عنوان نفر سوم رسید.

در بخش «تک نوازی دف» نیز شهیار تاب‌زر از مریوان، رویا ابراهیم‌نژاد از سردشت و هومن حقیقی از سنندج و یاسمن مرادی از سقز مشترکا نفر دوم و باران مولانی از سردشت و ایلیا صلواتی از سنندج مشترکا نفر سوم شدند و تندیس، لوح تقدیر و جایزه جشنواره را دریافت کردند.

در بخش «تک نوازی دیوان» نیز تندیس، لوح تقدیر و جایزه جشنواره به آروین مرادی از سنندج به عنوان نفر اول، آکام محمودزاده از بوکان به عنوان نفر دوم و سارو محمودی از سنندج، شاهین فتاحی از جوانرود و زانا چاوشی‌نژاد از سنندج مشترکا به عنوان نفر سفر اهدا شد.

در بخش «تک نوازی تنبور» نیز سیدسیروان یادگاری نفر اول، کیان ناصری از کرمانشاه و بنیامین گراوند از ایلام مشترکا به عنوان نفر دوم و مازیار رضایی از کوزران، تمنا بساطی از دالاهو مشترکا به عنوان نفر سوم شدند و تندیس، لوح تقدیر و جایزه جشنواره را دریافت کردند.

در بخش «تک نوازی دوتار» هم تندیس، لوح تقدیر و جایزه جشنواره مشترکا به امیرحسین رمضانیان از شیروان، حسین باقری از مازندران و عمران رحمانی از گنبدکاووس به عنوان نفر اول و مشترکا به امین جعفرزاده از شیروان و تینا حدادیان از فاروج به عنوان نفر دوم اهدا شد. در این بخش هیئت داوران هیچ شرکت کننده ای را حائز رتبه سوم ندانستند.

هیئت داوران همچنین رها افضلی، حامد پیرا، شریف شکل‌زهی، محمد آزادی، رادمهر سلیمان احمدی، متین جوادی، رامین دهقان، سامان سلیمانی، عبدالباسط حاج‌خضری، سامرند غزالی، ریبین شوکه، سید آرش حسنی، آکام دانشور، یعقوب قادرنژاد، محمد فرخ و مبین رمضانی، ساغر عزیزی، آراد محمدی، نیایش چراغی و هستی محبی راد را در بخش‌های تکخوانی، تکنوازی و گروه نوازی شایسته قدردانی دانستند.

برگزار کنندگان جشنواره به تمامی شرکت‌کنندگان در یازدهمین دوره جشنواره موسیقی «بیت و حیران» گواهی حضور اهدا کردند.

در پایان مراسم اهدای جوایز یازدهمین جشنواره موسیقی «بیت و حیران»، آراز صفری خواننده گروه آذری یاغیش به عنوان پدیده جشنواره معرفی شد.