شناخت از شیوه رهبری در کیفیت اجرای ارکستر سمفونیک تاثیر دارد

ارسلان کامکار نوازنده ویولن ارکسترسمفونیک تهران ضمن بیان این مطلب در خصوص چگونگی هماهنگ شدن اعضای ارکستر با رهبر ایرلندی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت : درک گلیسون رهبر حرفه ای است و با پیچ و خم های قطعات موسیقی کلاسیک آشنایی بسیاری دارد و راهنمایی های درست و ریز بینانه ای به اعضا می کرد که همین راهنمایی ها در جهت بالا رفتن سطح کیفی موثر بود؛ ولی اگر مدت زمان بیشتری برای آشنایی این رهبر ارکستر بود خیلی دقیقتر قطعات را اجرا می کردیم.

وی در ادامه به اجرای سمفونی شماره ششم چایکوفسکی اشاره کرد و گفت : ارکستر سمفونیک تهران آثار بسیاری از چایکوفسکی اجرا کره بودند اما سمفونی شماره شش از سخت ترین آثار اوست که تاکنون این ارکستر اجرا نکرده بود اما خوشبختانه به خوبی از عهده اجرای این سمفونی برآمدند.

سرگروه نوازندگان ویولن ارکستر سمفونیک در پایان صحبت های خود به کم و کیف رهبری گلیسون در اجرای قطعات ایرانی اشاره کرد و گفت : رهبری دو قطعه "نغمه صلح" و "کنسرتو کمانچه" که ساخته های خودم بود بسیار خوب و حرفه ای انجام شد ؛ چراکه قطعه "نغمه صلح" را 15 سال پیش نوشتم و تنها یکبار در مراسمی خصوصی (در دوران فریدون ناصری) به روی صحنه رفت و من انتظار نداشتم که گلیسون به خوبی از عهده رهبری این قطعه و همچنین کنسرتو کمانچه برآید؛ ازهمین رو رهبری که با کمترین آشنایی با یک قطعه ایرانی به خوبی از عهده رهبری و اداره ارکستر برآید بی تردید باید او را رهبری چیره دست نامید.

لازم به ذکر است کنسرت ارکسترسمفونیک تهران به رهبری درک گلیسون شامگاه گذشته در تالار وحدت برگزار شد؛ قطعات این اجرا در دو بخش به روی صحنه رفت در بخش نخست قطعه"نغمه صلح" و "کنسرتو کمانچه" برگزار شود بخش دوم این کنسرت به اجرای سمفونی ششم چایکوفسکی (پاتتیک) اختصاص داشت.

کنسرت ارکسترسمفونیک تهران به رهبری درک گلیسون امشب نیز در تالار وحدت برگزار می شود.