فرهنگستان علوم پزشکی: ترکیب شورای عالی بیمه باید اصلاح شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست گروه علمی بالینی فرهنگستان علوم پزشکی، با محوریت بررسی «نظام پرداخت در نظام سلامت بر اساس سیاستهای کلی سلامت» برگزار شد.
در این نشست ابعاد مختلف نظام پرداخت، الزامات قانونی و چالشهای اجرایی آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
اعضا با تأکید بر جایگاه نظام پرداخت به عنوان یکی از ۱۸ نظام مندرج در سیاستهای کلی سلامت، اصلاح این نظام را از عوامل مؤثر در بهبود کیفیت و کارآمدی ارائه خدمات سلامت عنوان کردند.
در این راستا، به بند ۹-۷ سیاستهای کلی سلامت اشاره شد که بر اصلاح نظام پرداخت مبتنی بر کیفیت عملکرد، افزایش کارآیی، ایجاد درآمد عادلانه و توجه ویژه به فعالیتهای ارتقای سلامت و پیشگیری، به ویژه در مناطق محروم، تأکید دارد.
در ادامه، قوانین بالادستی مرتبط از جمله سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه و احکام مندرج در قانون برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
اعضا به ماده ۶۹ بند «ب» این قانون در خصوص اجرای حکم تماموقتی پزشکان و اصلاح نظام پرداخت کارانه، همچنین ماده ۷ بند «ت» در خصوص تعیین تعرفه خدمات به شیوه موردی (گلوبال) برای حداقل ۴۰۰ خدمت اشاره کردند.
بر اساس مباحث مطرح شده، مقرر است هزینههای خدمات گلوبال بر مبنای قیمت تمامشده سالانه تعیین و پس از تأیید شورای عالی بیمه سلامت، توسط بیمهها پرداخت شود.
همچنین در این جلسه، موضوع حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی طبق ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم توسعه و الزامات قانونی مربوط به پرداخت بهموقع صورتحسابهای بیمارستانها طبق ماده ۳۸ قانون الحاق دوم مورد تأکید قرار گرفت.
اعضا خاطرنشان کردند که عدم بهروزرسانی خدمات گلوبال و تأخیر در پرداختها، منجر به زیان مراکز درمانی سطح دوم و سوم شده است.
در بخش دیگری از جلسه، کارکردهای مالی نظام سلامت شامل تولید منابع، گردآوری منابع و خرید خدمات مورد بررسی قرار گرفت و نظام پرداخت به عنوان یکی از اجزای کلیدی فرآیند خرید خدمات سلامت معرفی شد. همچنین با اشاره به تصویب قانون بیمه همگانی در سال ۱۳۷۳ و عدم اصلاح آن طی سالهای گذشته، ضرورت بازنگری در قوانین موجود مورد تأکید اعضا قرار گرفت.
حاضران در جلسه با اشاره به ضعف زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری و وجود تولیت چندگانه در نظام سلامت کشور، این عوامل را از موانع اصلی یکپارچه سازی نظام ارائه خدمات سلامت دانستند. ترکیب شورای عالی بیمه و غلبه نقش خریداران خدمت در این شورا نیز از دیگر محورهای انتقادی جلسه بود و بر لزوم اصلاح ترکیب شورا به منظور تقویت نقش تولیتی وزارت بهداشت تأکید شد.
در پایان، رئوس نتایج مذاکرات شامل ضرورت محاسبه مابهالتفاوت تعرفههای دولتی و خصوصی برای اعضای هیئت علمی تماموقت، تدوین آییننامه تعرفههای خاص پزشکان تماموقت، گسترش نظام گلوبال برای ۴۰۰ خدمت، بررسی تعرفهها پیش از ارائه لایحه بودجه، اصلاح ترکیب شورای عالی بیمه و تقویت زیرساختهای فناورانه کشور اعلام شد.
همچنین توصیه شد اصلاح نظام پرداخت بر اساس سیاستهای کلی سلامت و احکام برنامه هفتم توسعه در دستور کار وزارت بهداشت قرار گیرد و گزارش عملکرد این وزارتخانه در این زمینه به فرهنگستان علوم پزشکی ارائه شود.
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