جایگاه منصوری در صدر جدول مستحکم شد/ پرسپولیس از سد حفاری گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هجدهم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز جمعه با برگزاری سه دیدار پیگیری شد که طی آن تیم‌های شهید منصوری قرچک و پرسپولیس تهران از سد حریفان خود گذشتند و جدال تیم‌های علم و ادب سایپای مشهد و فیروز صفه اصفهان نیز به نتیجه تساوی یک بریک انجامید.

در حساس‌ترین دیدار امروز تیم فوتسال شهید منصوری قرچک در سالن علوم پزشکی تبریز به مصاف تیم دبیری این شهر رفت و توانست با برتری 3 بر2 مقابل این تیم فاصله خود را با تیم‌های مدعی بیشتر از قبل کند. برای تیم شهید منصوری در این بازی خارج از خانه علی رهنما، احمد اسماعیل‌پور و احمد پری آذر گلزنی کردند.

امروز همچنین تیم پرسپولیس در سالن خورشید تهران شکست 2 بریک را به تیم شرکت ملی و حفاری تحمیل کرد و برای رهایی از انتهای جدول امیدوار شود. برای پرسپولیس در این بازی خانگی مجید ملازم و حامد حاج مهدی گل زدند و تک گل تیم خوزستانی را مهدی حسن‌زاده به ثمر رساند.

- نتایج دیدارهای هفته هجدهم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* کیش ایرقم 5 - لبنیات ارژن فارس 3

* صنایع گیتی پسند اصفهان 4 - فولاد ماهان اصفهان 4

* علم و ادب سایپا مشهد یک - فیروز صفه اصفهان یک

* پرسپولیس تهران 2 - شرکت ملی حفاری ایران یک

* دبیری تبریز 2 - شهید منصوری قرچک 3

- این هفته تیم‌های گسترش فولاد تبریز و راه ساری استراحت داشتند.

- جدول رده بندی مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در پایان دیدارهای هفته هجدهم به شرح زیر است: