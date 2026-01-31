به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد فراهانی ظهر شنبه در نشست شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی استان مرکزی، اظهار کرد: این نشست با هدف بررسی و جمع‌بندی برنامه‌های ماه مبارک رمضان برگزار شده و کارگروه‌ها برنامه‌های پیشنهادی خود را ارائه خواهند داد تا به یک نقشه راه منسجم دست یابیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی افزود: حضور مسئولان ارشد این استان در این جلسات، نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه فعالیت‌های قرآنی است و انتظار می‌رود سایر دستگاه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی نیز با جدیت بیشتری در این مسیر همراهی کنند.

حجت الاسلام فراهانی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر نهادینه کردن قرآن در بطن زندگی مردم گفت: در این راستا، «نهضت ملی زندگی با آیه‌ها» به‌عنوان یک حرکت جمعی و همدلانه، در سال جاری نیز با قوت ادامه خواهد یافت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی، ادامه داد: در قالب پویش «زندگی با آیه‌ها» بنا داریم ۳۰ آیه منتخب قرآن کریم را که متناسب با هر روز ماه مبارک رمضان انتخاب شده‌اند، با محور خواندن، فهمیدن، حفظ کردن و عمل به آن‌ها، به عموم مردم منتقل کنیم و این مهم با هم‌افزایی ظرفیت‌های مردمی و حاکمیتی دنبال می‌شود.

وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره فعالیت‌های قرآنی بیان کرد: مقام معظم رهبری تأکید دارند که انجام فعالیت‌های قرآنی از مبارک‌ترین اقدامات اسلامی و جهادی است و نباید در میانه راه رها شود که بر همین اساس، نقشه راه «زندگی با آیه‌ها» با تمرکز بر فهم معانی قرآن و ایجاد ارتباط قلبی با آیات الهی تدوین شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی با ارائه گزارشی از عملکرد سال گذشته این طرح در استان مرکزی گفت: سال گذشته بیش از ۶۸ هزار نفر به‌صورت منحصربه‌فرد در برنامه‌های قرآنی این استان مشارکت داشتند و مشارکت مردمی در پویش «زندگی با آیه‌ها» به ۴.۸ درصد رسید، همچنین تعداد یک هزار و ۱۵۹ محفل قرآنی در سطح استان ثبت شد.

حجت الاسلام فراهانی افزود: در سال جاری هدف‌گذاری شده پیام آیات منتخب قرآن در ماه رمضان به ۳۵۷ هزار نفر در استان مرکزی برسد و حداقل ۲۵ درصد جمعیت استان به‌صورت مستقیم در برنامه‌های قرآنی مشارکت داشته باشند.

وی با معرفی طرح «سفیران آیه‌ها» تصریح کرد: در این طرح، هر فرد می‌تواند در جایگاه و موقعیت اجتماعی خود به‌عنوان یک کنشگر قرآنی فعالیت کند و برای این سفیران، آموزش، مهارت‌افزایی و بسته‌های محتوایی مکتوب، رسانه‌ای و دیجیتال پیش‌بینی شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: رونمایی از ۲۰ عنوان کتاب در دستور کار قرار دارد و نمایشگاهی ویژه برای معرفی طرح «زندگی با آیه‌ها» در مرکز ماهور برپا خواهد شد.

حجت الاسلام فراهانی با تأکید بر نقش دستگاه‌هایی همچون آموزش و پرورش، صدا و سیما و شهرداری‌ها افزود: بهره‌گیری از ظرفیت معلمان، دانش‌آموزان، تبلیغات محیطی و حتی ظرفیت حمل‌ونقل عمومی از جمله طرح «رادیو اتوبوس» می‌تواند نقش مؤثری در گسترش فرهنگ قرآنی در سطح جامعه ایفا کند.