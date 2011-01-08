روند توزیع آرد در واحدهای نانوایی همدان تغییر می کند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حسن قهرمانی مطلق پیش از ظهر شنبه در جلسه ای که به منظور بهبود کیفیت نان و راهکارهای افزایش کیفیت آرد با حضور مدیران کارخانجات تولیدی آرد برگزار شد، اظهار داشت: یکی از اهداف اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در بخش آرد و نان رقابت برای تولید محصول با کیفیت است.

وی با بیان اینکه اختیار خرید آرد از هر واحد تولیدی به نانوایان داده می شود تا ضمن ایجاد فضای رقابتی و بهبود کیفیت بهانه ای برای عدم کیفیت نان بواسطه آرد تحویلی وجود نداشته باشد، افزود: رضایت مندی شهروندان برای ما ملاک عمل است.

فرماندار همدان با اشاره به حساسیت موضوع نان به عنوان یکی از فراورده های اصلی در سبد مصرف خانوارها گفت: از این پس بازرسی از واحدهای نانوایی و برخورد با متخلفان تشدید می شود.

قهرمانی مطلق با تاکید بر اینکه واحدهای تولیدی آرد باید به فکر ارتقا کیفیت آرد تولیدی خود مطابق با ذائقه مردم باشند و با ترکیب گندم و سایر راهکارهای فنی در فضای رقابتی محصول خود را عرضه کنند، یاد اور شد: نانوایی ها باید در خرید آرد اختیار عمل داشته و آرد بی کیفیت را تخلیه نکنند.

فرماندار همدان خاطرنشان کرد: 470 واحد نانوایی در شهرستان همدان فعالند که آرد مصرفی آنها روزانه پنج هزار و 317 تن، معادل یک سوم سهمیه آرد واحدهای نانوایی استان است.