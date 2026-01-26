آیت الله میرباقری: تقابل ایران با آمریکا و غرب یک درگیری تمدنی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد مهدی میرباقری بعدازظهر دوشنبه در نشست تبیینی مدرسه بشری قم اظهار کرد: یک درگیری بزرگ در متن جامعه جهانی جریان دارد که این روزها به نقطه اوج خود نزدیک میشود و نشانههای آن را میتوان در تحولات منطقهای و بینالمللی بهوضوح مشاهده کرد.
وی گفت: دشمنان از سالهای گذشته بدون پنهانکاری به دنبال ایجاد تغییرات بنیادین در منطقه بودهاند و راهبردهای خود را بهصورت علنی دنبال میکنند، از این رو نباید این جریان را سادهانگارانه یا سطحی تحلیل کرد.
آیت الله میرباقری افزود: پس از جنگ جهانی دوم، آمریکا عملاً در جایگاه قدرت مسلط جهانی قرار گرفته و با ایجاد پایگاههای نظامی متعدد در کشورهای مختلف و نفوذ در بخشی از کشورهای اسلامی، تلاش کرده است نظم مطلوب خود را بر جهان تحمیل کند.
وی ادامه داد: دشمن را نباید دستکم گرفت، چرا که این قدرت مسلط با ترکیبی از ابزارهای نظامی، اقتصادی، رسانهای و فرهنگی در حال پیشبرد اهداف خود است و همزمان در عرصههای نرم نیز بهصورت جدی سرمایهگذاری کرده است.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تحولات داخلی کشور گفت: در داخل نیز یک جریان غربگرا فعال است که تلاش میکند نگاه کشور را صرفاً به بیرون معطوف کند و الگوی پیشرفت را در وابستگی به غرب جستوجو کند.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کردهاند که پیشرفت کشور باید با تکیه بر ظرفیتهای درونی دنبال شود و جوانان بهعنوان پیشران این حرکت نقشآفرینی کنند و در همین راستا تشکیل هستههای پیشرفت یک ضرورت راهبردی است.
میرباقری با بیان اینکه نگاه تمدنی یکی از کلیدواژههای اساسی در بیانات رهبر معظم انقلاب است، گفت: اگر دعوای ایران با تمدن غربی به سطحی از اختلافات سیاسی یا مقطعی تقلیل داده شود، راهحلهای درست و پایداری نیز برای آن پیدا نخواهد شد.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات اصلی اقتصاد کشور این است که غرب اجازه نمیدهد زنجیره تولید در ایران تقویت شود، در حالی که با تبدیل مواد اولیه به محصولات متنوع در داخل کشور میتوان ارزش افزوده ایجاد کرد و شرایط بهتری برای اداره اقتصاد رقم زد.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: برخی جریانهای غربگرا حتی سخنان خصمانه مقامات غربی علیه ایران را در داخل کشور سانسور میکنند و همین مسئله موجب کمرنگ شدن درک عمومی از عمق دشمنیها میشود.
وی با اشاره به تحولات فرهنگی و اجتماعی تصریح کرد: سبک زندگی مردم کشور در حال تغییر است و دشمنان برای این حوزه نیز برنامهریزی دارند و این مسئله نیازمند هوشیاری و سیاستگذاری فرهنگی دقیق است.
آیت الله میرباقری گفت: برای تربیت انسانهایی مجاهد، متفکر و زاهد که دارای نگاه تمدنی باشند، باید برنامهریزی منسجم و بلندمدت صورت گیرد و نهادهای فرهنگی و آموزشی در این زمینه مسئولیت سنگینی بر عهده دارند.
انسجام اجتماعی یک ضرورت حیاتی است
وی افزود: انسجام اجتماعی یک ضرورت حیاتی است و در حوادث اخیر نیز با وحدت ملت ایران و حضور آنان در میدان، فتنه خاموش شد و دشمن عقبنشینی کرد که این تجربه نشاندهنده اهمیت سرمایه اجتماعی است.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به گسترش حکمرانی مجازی گفت: این طرح از برنامههای غرب است که پس از دوران کرونا تقویت شد و با تعطیلی مدارس و افزایش حضور نوجوانان و جوانان در فضای مجازی، آسیبهای اجتماعی نیز رشد یافت.
وی افزود: با پیدایش هوش مصنوعی در آستانه یک تحول بزرگ قرار داریم و مواجهه با این پدیده باید عالمانه و عقلانی باشد تا تهدیدهای آن به حداقل و فرصتهایش به حداکثر برسد.
آیت الله میرباقری ادامه داد: دشمن میکوشد از طریق حکمرانی مجازی بر کشورها اثرگذار باشد و ما باید با هوشیاری نسبت به آینده، طرحهای پیشدستانه و راهبردی ارائه کنیم.
وی تأکید کرد: در موضوعات کلان نباید نگاه تقلیلی داشت و لازم است طرحهای بزرگ جهانی رصد شود تا بتوان تصمیمهای دقیقتری در سطح ملی اتخاذ کرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: حتی آمریکا نیز برای مدیریت فضای مجازی شهروندان خود برنامهریزی کرده و محدودیتهایی اعمال میکند که نشاندهنده اهمیت راهبردی این حوزه است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: دشمن بهدنبال بلعیدن ایران است و ما امروز با تمدن غربی و آمریکا درگیر هستیم و در این مسیر باید با برداشتن گامهای بلند، نگاه کلان و تکیه بر ظرفیتهای داخلی، آینده کشور را با قدرت بیشتری رقم بزنیم.
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