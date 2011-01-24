مدیران خراسان شمالی طرحهای اجرایی را اطلاع رسانی کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، حسن قلی زاده صبح دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان فاروج با بیان این که مدیران باید اطلاعات کامل اعتبارات را از اداره های کل دریافت کنند و پاسخ خبرنگاران را بدهند، اظهار داشت: مدیران با آگاهیهای خردمندانه از دوباره کاری و تعریف طرحهای بدون اولویت از هدر رفت سرمایه ها خودداری کنند.

وی با بیان اینکه تدوین سند توسعه بدون شناسایی رتبه شهرستان در شاخصها، عقب ماندگیها، ظرفیت و مشکلات ناممکن است تصریح کرد: با طولانی کردن طرحهای حلاوت و شیرینی را از مردم نگیریم و در برنامه نویسی، نظارت و پیگیری در پروژه های زیربنایی، تولیدی و اقتصادی دقت بیشتری داشته باشیم.

وی بر پیگیری اعتبارات ملی از سوی دستگاههای اجرایی تأکید کرد و افزود: تمامی مدیران در شهرستانها باید پیگیر حقوق ملی خود از ادارات کل باشند تا با ارائه طرحهای مطالعه شده، از اعتبارات ملی برای این پروژه ها استفاده شود.



معاون برنامه ریزی و بودجه استاندار با اشاره به تشکیل ستاد سرمایه گذاری در خراسان شمالی گفت: یکی از راههای توسعه این استان سرمایه گذاری درست است در ستاد سرمایه گذاری، فعالیتها در این عرصه باید هدفمند شود.



حسن قلی زاده با اشاره به آغاز طرح آمایشی شهرستان فاروج افزود: در ابتدای کار یک میلیارد ریال برای طرح آمایش این شهرستان اختصاص داده شده است.



وی در خصوص تدوین سند توسعه شهرستان فاروج نیز گفت: تاکنون فرماندار این شهرستان توانسته خوب عمل کند و این امر نیاز به دقت نظر ویژه دارد.



این مسئول برنامه و بودجه در خراسان شمالی تلاش شبانه روزی، تدوین برنامه مناسب برای افزایش رفاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را وظیفه همه خدمتگزاران به انقلاب ذکرکرد.



معاون برنامه ریزی و بودجه استانداری خراسان شمالی خاطر نشان کرد: امسال برخلاف سالهای گذشته، فرمانداران با توجه به شناخت ظرفیت ها، تنگناها و قابلیت های شهرستان ها برنامه ریزان سند توسعه استان شده اند.



فرماندار فاروج نیز در این جلسه با تقدیر از مدیران این شهرستان در تدوین برنامه سه ساله و سند توسعه این شهرستان گفت: تلاش مضاعف مدیران و مشارکت در تدوین این سند، روند فعالیتها را سرعت بخشید.



سید عبدالله ارجائی اظهار داشت: تدوین سند توسعه فاروج روزهای پایانی خود را می گذراند و امیدواریم در جلسه شورای برنامه ریزی استان که به زودی در این شهرستان برگزار می شود، تصویب شود.



معاون مدیر کل بودجه استانداری نیز با اشاره به جایگاه نخست فاروج در تدوین سند توسعه در استان گفت: با توجه به تکمیل تقریبی سند توسعه این شهرستان، نخستین جلسه شورای برنامه ریزی استان در این شهرستان برگزار می شود.