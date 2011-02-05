گلستان با کمبود 2000 تخت بیمارستانی روبروست

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد نصرتی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: در عین حال اکنون دو هزار و 893 تخت در مرازک درمانی تحت پوشش این مدیریت وجود دارد.

وی اظهار داشت: البته این نقیصه مورد توجه و عنایت استاندار محترم و اعضای شورای سلامت استان قرار گرفته و با افزایش تختهایی که تا پایان دولت دهم در بخشهای دولتی – خصوصی و تأمین اجتماعی خواهیم داشت به حد نصاب شاخص فوق دست یافته و جزء استانهای نیمه بالای جدول خواهیم شد.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص فرانشیز و هزینه های درمانی بیماران نیز گفت: ما در استان در دو بخش مستقیم و غیرمستقیم خدمات خود را ارائه می دهیم و 80 درصد این خدمات از طریق خرید خدمت انجام می شود.

نصرتی یادآورشد: فرانشیز در بخشهای بستری و سرپائی درمان غیرمستقیم به ترتیب 10و 30 درصد است ولی خدمات در درمان مستقیم کاملاً رایگان انجام می شود.

مدیردرمان تامین اجتماعی گلستان، خصوص پرداخت مطالبات مؤسسات طرفین قرارداد نیز گفت: با همتی که وزارت رفاه و تأمین اجتماعی نمود و با پیگیریهای مدیر عامل محترم سازمان و تلاش همکاران استان موفق شدیم تمام مطالبات را تا پایان آبانماه پرداخت کنیم.

وی ضمن تقدیر ویژه از جامعه پزشکی و مسئولان نظام سلامت خواست که در راستای افزایش رضایتمندی بیمه شدگان از سطح خدمات درمانی بکوشند.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان گلستان با اذعان به اینکه ما مدیران موظفیم با انجام فعالیتها و فرآیندهای خاص، شاخصهای اساسی را ارتقاء بخشیم افزود: اصل 44 قانون اساسی یکی از اصول بنیادین قانون اساسی است که همه بخشها را ترغیب به کوچک سازی و برون سپاری امور با هدف بهبود عملکرد و تقویت بخش خصوصی و افزایش توانمندی در حوزه های مختلف کرده است.

وی یادآورشد: ما در بخشهای نقلیه، تغذیه، تجهیزات مصرفی، سنگ شکن و خرید خدمات درمانی موفق شدیم این اصل را در حد قابل توجهی در سطح استان تحقق بخشیم.



نصرتی ضمن مهم تلقی کردن پیگیری امور توسط جراید به نمایندگی از افکار عمومی جامعه، تأکید کرد: پرداخت به مشکلات حوزه های مختلف با هدف اصلاح و رفع آن و تلنگر زدن به سیستم ها نکته ای مهم و مدیریتی است که از جمله وظایف خطیر و مهم رسانه هاست و در هر حوزه ای که رسانه ها اطلاع رسانی خوبی انجام داده اند کمترین مشکل بروز کرده است.