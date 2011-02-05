گلستان با کمبود 2000 تخت بیمارستانی روبروست

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد نصرتی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: در عین حال اکنون دو هزار و 893 تخت در مرازک درمانی تحت پوشش این مدیریت وجود دارد.
وی اظهار داشت: البته این نقیصه مورد توجه و عنایت استاندار محترم و اعضای شورای سلامت استان قرار گرفته و با افزایش تختهایی که تا پایان دولت دهم در بخشهای دولتی – خصوصی و تأمین اجتماعی خواهیم داشت به حد نصاب شاخص فوق دست یافته و جزء استانهای نیمه بالای جدول خواهیم شد.
وی در پاسخ به سئوالی در خصوص فرانشیز و هزینه های درمانی بیماران نیز گفت: ما در استان در دو بخش مستقیم و غیرمستقیم خدمات خود را ارائه می دهیم و 80 درصد این خدمات از طریق خرید خدمت انجام می شود.
نصرتی یادآورشد: فرانشیز در بخشهای بستری و سرپائی درمان غیرمستقیم به ترتیب 10و 30 درصد است ولی خدمات در درمان مستقیم کاملاً رایگان انجام می شود.
مدیردرمان تامین اجتماعی گلستان، خصوص پرداخت مطالبات مؤسسات طرفین قرارداد نیز گفت: با همتی که وزارت رفاه و تأمین اجتماعی نمود و با پیگیریهای مدیر عامل محترم سازمان و تلاش همکاران استان موفق شدیم تمام مطالبات را تا پایان آبانماه پرداخت کنیم.
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