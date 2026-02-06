مذاکره عزتمندانه منافاتی با اقتدار جمهوری اسلامی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام محمد تقی کرامتی در خطبه ی نماز جمعه این هفته گلپایگان با اشاره به تلاش گسترده دشمن در عرصه جنگ رسانه‌ای اظهار کرد: دشمن با بهره‌گیری از رسانه‌های در اختیار خود، در حال پمپاژ مستمر دروغ، ناامیدی، یأس و هراس است تا محاسبات ملت ایران و مسئولان را تغییر دهد و در شناخت و تحلیل آنان اخلال ایجاد کند؛ این همان مصداق روشن «کذب و افترا» است که در دعای ندبه از آن یاد شده و قطع‌کننده رشته‌های دروغ و فریب را وجود مقدس امام عصر(عج) معرفی می‌کند.

وی افزود: این امواج رسانه‌ای دروغ‌پرداز، همان رشته‌ها و ریسمان‌های کذب هستند که دشمن از طریق آن‌ها افکار عمومی جهان را مدیریت می‌کند، اما در عصر ظهور، حضرت مهدی(عج) بدون تکیه بر فناوری‌های متعارف، این پیوندهای دروغ را قطع کرده و رسانه‌ها را در مسیر پیام توحید و وحدانیت الهی در اختیار می‌گیرد.

حجت الاسلام کرامتی تصریح کرد: حضور معنادار و مقتدرانه مقام معظم رهبری در مرقد مطهر امام راحل و حسینیه امام، پاسخی عملی و روشن به این روایت‌سازی‌های رسانه‌ای دشمن بود و به دنیا و رسانه‌های جهانی ثابت کرد که جمهوری اسلامی ایران، ثابت‌قدم، استوار و بدون کمترین ترس و واهمه، با تدبیر و اقتدار کشور را در شرایط حساس و بحرانی مدیریت می‌کند.

وی با اشاره به موضوع مذاکرات گفت: سیاست نظام جمهوری اسلامی ایران بر این اصل استوار است که کشور وارد جنگ نشود؛ ما آغازگر جنگ نیستیم و از جنگ استقبال نمی‌کنیم، چراکه جنگ خسارت‌های مادی و معنوی فراوانی برای مردم به همراه دارد، اما در دفاع از سرزمین، استقلال و عزت خود قاطع هستیم و لحظه‌ای تردید نخواهیم کرد.

امام جمعه گلپایگان تأکید کرد: حرکت به سمت مذاکره، در صورتی که حکیمانه، عزتمندانه و تأمین‌کننده مصالح نظام و مردم باشد و بر پایه حسن نیت واقعی شکل بگیرد، منافاتی با اقتدار جمهوری اسلامی ندارد، اما مذاکره‌ای که مبتنی بر تهدید، فشار و زیاده‌خواهی زورگویان باشد، هرگز مورد پذیرش نخواهد بود.

وی با تبریک هفته سربازان گمنام امام زمان(عج) افزود: نقش این مجموعه در تأمین امنیت کشور بسیار حائز اهمیت است و لازم می‌دانم ضمن قدردانی از خدمات، تلاش‌ها و مجاهدت‌های امنیت‌بخش آنان، این مناسبت را به همه سربازان گمنام امام زمان(عج) تبریک عرض کنم و برای همه خدمتگزاران صادق این عرصه آرزوی توفیق و سلامتی داشته باشم.