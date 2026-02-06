به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی در سخنرانی پیش از خطبه های این هفته نماز جمعه و در جمع مردم شهر خورموج و ضمن تبریک فرا رسیدن دهه مبارک فجر به فجرآفرینان انقلاب اسلامی، با اشاره به شعار محوری دهه فجر «عدالت برای همه و آینده برای ایران» اظهار داشت: تحقق این شعار نیازمند همدلی، اتحاد، انسجام و وفاق همه اقشار جامعه است.

وی با بیان اینکه امروز کشور در شرایط ویژه‌ای قرار دارد، افزود: با اتحاد و همبستگی مردم و مسئولان می‌توان از این شرایط عبور کرد و مسیر پیشرفت و توسعه را با قدرت ادامه داد.

فرماندار دشتی همراهی مردم با نظام و حکومت را یکی از ویژگی‌های برجسته جمهوری اسلامی دانست و تصریح کرد: در آستانه چهل‌وهفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم و تداوم این مسیر، خود یک دستاورد بزرگ است که دشمنان تاب دیدن آن را ندارند و همواره در تلاش برای ایجاد توطئه و ناامیدی هستند.

مقاتلی با قدردانی از آگاهی و هوشیاری مردم در حوادث اخیر گفت: اگر همراهی مردم نبود، عبور از بسیاری از بحران‌ها ممکن نمی‌شد. هر آنچه داریم متعلق به مردم است و هر جا مردم همراه بودند، نشان‌دهنده درستی مسیر حرکت ماست.

وی با اشاره به تحقق عملی شعار دهه فجر در شهرستان دشتی افزود: در دهه مبارک فجر امسال به همت دولت وفاق ملی ۱۰۷ پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر دو همت در حوزه‌های مختلف افتتاح و یا عملیات اجرایی آن‌ها آغاز می‌شود که گامی مهم در مسیر توسعه شهرستان است.

فرماندار دشتی تأکید کرد: همواره با همدلی و همکاری همه بخش‌ها و در کنار مردم، در مسیر توسعه و پیشرفت شهرستان دشتی با قدرت گام برمی‌داریم.