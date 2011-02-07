کولاک در مسیر اسالم به خلخال

سرهنگ پرویز البرزی سیاح در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت راههای کشور گفت: مهمترین اتفاقات جاده های کشور مربوط به بروز کولاک در مسیر اسالم - خلخال در مسیر استانهای گیلان به اردبیل و مسدود بودن مسیر شمشک دیزین در تهران و همین طور تخریب پل در مسیر بابا میدان به گچساران در استان کهگیلیویه و بویراحمد است.

وی اظهار داشت: عبور و مرور برای ماشینهای سنگین در مسیر بابا میدان به گچساران غیر ممکن است و به خاطر رعایت مسائل ایمنی تنها اجازه عبور و مرور ماشینهای سبک داده شده است.

البرزی همچنین در مورد علت تصادفات در 24 ساعت گذشته گفت: 32 درصد علل تصادفات عدم توجه به جلو، 29 درصد تخطی از سرعت مطمئنه، 16 درصد عدم رعایت تقدم عبور و 23 درصد دیگر نیز مربوط به سایر موارد تخلف بوده است.

وی همچنین از بروز تصادف منجر به فوت در استان خراسان جنوبی خبر داد و افزود: ساعت 18:50 دیروز(یکشنبه) در محور بیرجند کیلومتر 37 دو دستگاه پژو 405 و 206 با هم برخورد کردند که در نتیجه این تصادف چهار نفر کشته و چهار نفر مجروح شدند و علت حادثه نیز عدم توانایی در کنترل وسیله نقیله ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه از سوی راننده سواری پژو 405 بوده است.