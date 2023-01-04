کم کاری مسئولان در احداث تونل گردنه الماس

به گزارش خبرنگار مهر، آرش جعفری پیش از ظهر چهارشنبه در بازدید از مسیر اسالم - خلخال اظهار کرد: کم کاری مسئولان نسبت به احداث تونل گردنه الماس به رغم پیگیریهای صورت گرفته و مصوبات سفرهای مسئولین مختلف کشوری و استانی به خلخال مشهود است.
وی با بیان اینکه هیچ گونه اقدام عملی درباره احداث تونل از این مسیر صعبالعبور صورت نگرفته است، گفت: در سالهای گذشته اقداماتی برای تعریض جاده و همچنین حذف نقاط حادثهخیز در حوزه استحفاظی خلخال صورت گرفته که انتظار میرود این اقدامات در کل طول این مسیر اجرا شود تا شهروندانی که از آن به عنوان یک مسیر تمام فصل استفاده میکنند با خطرات کمتری در تردد از آن مواجه شوند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خلخال بر لزوم اجرای اقدامات حفاظتی جاده از جمله نصب گاردریل ثابت تاکید کرد و ادامه داد: تا زمانی که اقدامات جدی برای حفاظت از این جاده صعبالعبور و بهمنگیر انجام نشده احتمال وقوع حوادث خونین رانندگی دور از انتظار نیست.
جعفری با بیان اینکه اقداماتی انجام شده برای راه اندازی تجهیزات روشنایی جاده کافی نیست، گفت: با توجه به وجود مه دائمی در گردنه الماس ضرورت دارد که مسئولین امر نسبت به رفع نواقص و تکمیل سیستم روشنایی در طول مسیر اقدام فوری انجام دهند.
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