سلطان محمد قلی قطب شاه پنجمین پادشاه سلسله قطب شاهی در سال 1591 میلادی پس از مدت کوتاهی از آنکه پایتخت خود را از گلکنده به جایی که اکنون حیدرآباد شناخته می‌شود انتقال داد این بنا را به شکرانه دفع بلای طاعون از شهر ساخت.

گفته شده سلطان محمد قلی قطب شاه برای دفع طاعون دعا کرد و متعهد شد اگر این بلا که شهر وی را تهدید می کند دفع شود مسجدی را در همان مکانی که دعا کرده بسازد.

این بنای عظیم تاریخی دارای چهار مناره و چهار دروازه بزرگ است که هر یک از دروازه‌ها به یک خیابان منتهی می‌شود. ساختار اولیه شهر حیدرآباد بر اساس بنای چهار مناره نهاده شده‌ا ست که سبک شهرسازی آن مانند شهر اصفهان در ایران است.

چهار منار عمارتی چهار طبقه و مربع شکل با ارتفاع 26 و عرض 20 متر است که در چهار سمت آن چهار مناره به ارتفاع 7/48 متر از زمین ساخته شده است. در داخل هر مناره پلکانی مارپیچی با 148 پله مردم را به بالای مناره هدایت می‌کند.

این عمارت زیبا نمونه عالی معماری اسلامی است و در تمام جزئیات و ظرایف این عمارت زیبا نگاه زیبایی‌شناسی اسلامی نهفته است. در قسمت داخلی بین هر یک از ستون‌ها نام حضرت رسول(ص) و امام علی(ع) در کنار هم نوشته شده‌ است.

شبستان اصلی مسجد طبقه بالای بنای چهارطبقه را به خود اختصاص داده است.

در زمان قطب شاهیان به‌عنوان مدرسه علوم دینی استفاده می‌شده است، اما امروزه به نوعی نماد شهر حیدرآبار محسوب می شود. هرکدام از این طبقات در زمان ساخت به یادگیری یک رشته خاص اختصاص داده شد اما در زمان استعمار بریتانیا این مسجد به انبار تبدیل شد.

مسجد چهارمنار در شب هم به کمک نورافکن‌هایی که برآن می‌تابد چون نگینی می‌درخشد و به اندازه روشنایی روز دیدنی و جذاب است.

این بنا از گراتین، ملات آهک، مرمر کوبیده شده ساخته شده و زمانی قلب شهر بود. براساس برخی افسانه ها این مسجد دارای یک تونل زیرزمینی است که قصر گلکنده را به چهارمنار مرتبط می کند و شاید به عنوان مسیر فرار قطب شاه در زمان محاصره ساخته شده باشد اما محل دقیق این تونل مشخص نیست.

این بنای از دور محکم و قدرتمند چشم نوازی می کند اما وقتی از نزدیک آن را به نظاره می نشینیم به عنوان یک ساختمان باشکوه، جذاب و خیال انگیز به چشم می رسد که برجستگی معماری خود را با تمام جزئیات فریاد می زند.