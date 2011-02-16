گچساران و کرمان به لیگ برتر هندبال بانوان کشور صعود کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در دیدار نهایی مسابقات زیرگروه لیگ برترهندبال بانوان باشگاه های کشور که شامگاه سه شنبه در بابلسر برگزار شد، تیم نفت و گاز گچساران با نتیجه 27 بر 10 تیم زیتون کرمان را شکست داد و دو تیم با کسب عنوان های قهرمانی و نائب قهرمانی این رقابتها، صعود به لیگ برترهندبال بانوان باشگاه های کشور در فصل آینده را جشن گرفتند.

تیم هیئت هندبال بابلسر، میزبان رقابتها در دیدار رده بندی این رقابتها با برتری 17بر14 برابر تیم نماینده قم در جای سوم قرار گرفت.

رئیس و نایب رئیس فدراسیون هندبال باحضور درپایان این رقابتها جوائزتیم های قهرمان را اهداء کرد.

جلال کوزه گری رئیس فدراسیون هندبال، حضور تیم هیئت هندبال بابلسر تیم سوم این رقابتها به فصل آینده لیگ برترهندبال بانوان باشگاه های کشور را منوط به تصمیم جلسه آینده مسئولان فنی فدراسیون موکول کرد.

مسابقات زیرگروه لیگ برترهندبال بانوان باشگاه های باحضور 21 تیم از سراسرکشور درچهار گروه در 10روز در بابلسر استان مازندران برگزار شد.