مشارکتهای مردمی در گلستان ساماندهی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سرهنگ پاسدار غلامحسین دارایی صبح پنجشنبه در بازدید از وضعیت ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان "کردکوی" افزود: امنیت مقوله ای است که همه دستگاهها و نهادها و اقشار جامعه به نوعی در تولید آن نقش دارند.

وی گفت: همکاری با بخش های مختلف نظام در حفظ امنیت از راهبردهای اساسی نیروی انتظامی است.

سرهنگ دارایی اصل پیشگیری از اصول حاکم بر نیروی انتظامی عنوان کرد و افزود: شناسایی و عطف توجه به بسترها و زمینه های آسیب و جرایم به منظور پیشگیری از بروز و تشدید آن از ضروریات است.

وی با تأکید بر مشارکت مردم در حفظ و تولید امنیت جامعه گفت: ساماندهی مشارکت های مهم و حمایت از تشکل های غیر دولتی و تعمیق ارتباط با بخش های مختلف از راهبردهای اساسی نیروی انتظامی است.

جانشین فرماندهی انتظامی گلستان همچنین بر ارتقاء توان عملیاتی کارکنان و تکریم ارباب و رجوع در مراکز انتظامی استان تأکید کرد.

وی با تقدیر از زحمات و تلاش مجموعه انتظامی شهرستان در راستای مأموریت های محوله بر افزایش هوشیاری کارکنان در روزهای پایانی سال به منظور پیشگیری از وقوع جرایم تأکید کرد.