  1. استانها
  2. گلستان
۲۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۱۴

مشارکتهای مردمی در گلستان ساماندهی می شود

مشارکتهای مردمی در گلستان ساماندهی می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: جانشین فرماندهی انتظامی گلستان گفت: ساماندهی مشارکت های مردمی و تعمیق ارتباط با بخش های مختلف جامعه از راهبردهای اساسی نیروی انتظامی است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سرهنگ پاسدار غلامحسین دارایی صبح پنجشنبه در بازدید از وضعیت ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان "کردکوی" افزود: امنیت مقوله ای است که همه دستگاهها و نهادها و اقشار جامعه به نوعی در تولید آن نقش دارند.

وی گفت: همکاری با بخش های مختلف نظام در حفظ امنیت از راهبردهای اساسی نیروی انتظامی است.

سرهنگ دارایی اصل پیشگیری از اصول حاکم بر نیروی انتظامی عنوان کرد و افزود: شناسایی و عطف توجه به بسترها و زمینه های آسیب و جرایم به منظور پیشگیری از بروز و تشدید آن از ضروریات است.

وی با تأکید بر مشارکت مردم در حفظ و تولید امنیت جامعه گفت: ساماندهی مشارکت های مهم و حمایت از تشکل های غیر دولتی و تعمیق ارتباط با بخش های مختلف از راهبردهای اساسی نیروی انتظامی است.

جانشین فرماندهی انتظامی گلستان همچنین بر ارتقاء توان عملیاتی کارکنان و تکریم ارباب و رجوع در مراکز انتظامی استان تأکید کرد.

وی با تقدیر از زحمات و تلاش مجموعه انتظامی شهرستان در راستای مأموریت های محوله بر افزایش هوشیاری کارکنان در روزهای پایانی سال به منظور پیشگیری از وقوع جرایم تأکید کرد.

کد مطلب 1255879

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها