نوزدهمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به یزد، این کنگره از صبح امروز در سالن شهدای هلال احمر استان آغاز و تا روز پنجشنبه ادامه دارد و در آن شعرهای برتر دفاع مقدس در یک سال اخیر معرفی و برای حاضران خوانده می شود.

هدف از برگزاری این کنگره ترویج ارزشها و معارف دفاع مقدس است که در قالب زبانی شعرگونه بیان می‌شود زیرا شعر در فرهنگ ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

بر پایه این گزارش نوزدهمین کنگره شعر دفاعت مقدس در 4 موضوع و محور با نام "شعر دفاع مقدس، دفاع مقدس با بهره گیری از مضامین عاشورایی با نگاه حماسه حسینی، شعر مقاومت ملل با نگاه ویژه به انتفاضه فلسطین و مبارزات قاطعانه مردم لبنان و همچنین شعر دفاع مقدس در حوزه کودکان و نوجوانان" برگزار می‌شود.

نوزدهمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس با مسئولیت استاندار و فرماندار استان یزد، مدیران بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس، امور ایثارگران و مدیرکل امنیت و انتظامی در استان یزد در حال برپایی است.

در این کنگره 5 هزار مهمان حضور دارند که از جمله آنان فرماندهان نظامی و انتظامی کشور، یادگاران 8 دفاع مقدس، شاعران برتر شعر دفاع مقدس و مدیران کل بنیاد حفظ آثار و ارزش‌ها حضور دارند.

بر پایه گزارش مهر قرار است در این کنگره از حجت‌الاسلام ذکریا اخلاقی شاعر پیشکسوت دوران دفاع مقدس و از شهید عاصی زاده تجلیل و قدردانی شود.

اخبار تکمیلی متعاقباً ارسال خواهد شد.