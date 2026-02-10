به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان همکاری اسلامی در واکنش به تصمیمات اخیر رژیم صهیونیستی درباره کرانه باختری، این اقدامات را نقض آشکار حقوق بینالملل و قطعنامههای سازمان ملل متحد دانست.
این سازمان تأکید کرد: تصمیمات اسرائیل در زمینه گسترش شهرکسازیها و اعمال حاکمیت بر اراضی اشغالی، مستقیماً حلوفصل عادلانه مسئله فلسطین بر اساس راهکار «دو دولت» را هدف قرار داده و پیامدهای خطرناکی برای امنیت و ثبات منطقه به همراه خواهد داشت.
در این بیانیه آمده است: سیاستهای توسعهطلبانه اسرائیل با نادیده گرفتن حقوق مشروع ملت فلسطین، به تشدید تنشها و شعلهور شدن دور تازهای از خشونت در سرزمینهای اشغالی منجر خواهد شد.
سازمان همکاری اسلامی همچنین از جامعه جهانی خواست تا به مسئولیتهای حقوقی و اخلاقی خود در قبال توقف اقدامات غیرقانونی اسرائیل و حمایت از ملت فلسطین عمل کند.
گفتنی است که کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی روز دوشنبه مجموعه ای از تصمیم های جدید را در ارتباط با کرانه باختری تصویب کرده است که شامل لغو یک قانون اردن و گسترش شهرک سازی می شود.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، کابینه رژیم اسرائیل قانون اردن را که فروش زمین به یهودیان در کرانه باختری را ممنوع میکرد، لغو کرده است. این قانون مربوط به دوره حاکمیت اردن بر کرانه باختری پیش از اشغال این منطقه در سال ۱۹۶۷ بوده است.
کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی همچنین با تصمیماتی برای توسعه شهرکسازی در کرانه باختری موافقت کرد.
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