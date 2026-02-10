به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی شامگاه سهشنبه در آیین افتتاح سالن ورزشی روستای دهچال از توابع شهرستان خنداب اظهار کرد: شکوه راهپیمایی ۲۲ بهمن، نماد پیوند ملت و آرمانهای انقلاب اسلامی است و نقش آفرینی پرشور و آگاهانه مردم در این روز، نمایشی قدرتمند از تداوم پیمان ملت ایران با آرمانهای انقلاب اسلامی و رهبری است و هرگونه تحلیل و انتظار بیاساس معارضان نظام را بیاثر میکند.
وی با تأکید بر اینکه راهپیمایی ۲۲ بهمن تجلی بخش وحدت ملی است، گفت: این حضور باشکوه، پیام ایستادگی، انسجام و اقتدار ایرانیان را در مقابل تحریمها به جهانیان مخابره میکند.
استاندار مرکزی با اشاره به کلنگ زنی و بهره برداری از یک هزار و ۱۷۲ پروژه عمرانی در استان مرکزی همزمان با دهه فجر گفت: :سهم شهرستان خنداب ۱۴۸ پروژه با هزینهای بیش از ۱۰ هزار و ۲۵میلیارد ریال و ایجاد ۴۴۳ فرصت شغلی مستقیم بوده است.
وی توسعه فضاهای ورزشی را بستری برای شکوفایی استعدادهای جوانان و افزایش نشاط جمعی برشمرد و افزود: با مشارکت دهیاریها، بیش از ۱۳۰ زمین چمن مصنوعی در روستاهای استان ساخته شده و این حرکت تداوم خواهد یافت.
استاندار مرکزی با اشاره به پروژه سالن ورزشی روستای دهچال تأکید کرد: این سالن که سالها در وضعیت نیمهتمام مانده بود، با تأمین اعتبار و پیگیری مستمر در طول یک سال گذشته به پایان رسید و امروز به بهرهبرداری رسید.
زندیه وکیلی گفت: همزمان با بهرهبرداری از پروژههای اقتصادی شهرستان خنداب، ۲ واحد گلخانهای با مساحتی معادل پنج هزار و ۶۴۴ متر مربع افتتاح شد و هر واحد گلخانهای با سرمایهگذاری ۱۵۰ میلیارد ریال ایجاد شده و ظرفیت تولید ۱۸۰ تن محصول در سال را دارد.
استاندار مرکزی گفت: همزمان با دهه فجر، بسیاری از پروژهها توسط مردم، بخش خصوصی، شوراها و دهیاریها اجرا شده و این نشاندهنده میثاق مردم و مسئولان برای توسعه متوازن استان این است که جای تقدیر دارد.
زندیهوکیلی با اشاره به قرار گرفتن خنداب در زمره شهرستانهای محروم گفت: این شهرستان اکنون با سرعت در مسیر رشد شاخصهای توسعه قرار گرفته و امید است در آینده نزدیک شاهد رفع محرومیت و فراهم شدن امکانات و رفاه برای همه مردم این استان باشیم.
استاندار مرکزی با خانواده شهید والامقام «ناصر هاشمی» نیز دیدار و از صبر و ایثار آنان تجلیل کرد.
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