https://mehrnews.com/x3bmzj ۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۲۲:۳۹ کد مطلب 6745746 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۲۲:۳۹ گلبانگ الله اکبر در قوچان قوچان- همزمان با شب پیروزی انقلاب اسلامی ایران فریاد رسای الله اکبر در آسمان قوچان طنین انداز شد. دریافت 13 MB کد مطلب 6745746 کپی شد مطالب مرتبط حضور مردم در ۲۲ بهمن، اقتدار ملی ایران را تقویت میکند جشن انقلاب در شهرستان مرزی خواف حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن عامل بازدارنده در برابر دشمن است بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی به مناسبت ۲۲ بهمن اقتدار امروز ایران ثمره خون شهدا و حضور آگاهانه مردم است برچسبها پیروزی انقلاب اسلامی خراسان رضوی شهرستان قوچان
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