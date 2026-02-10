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۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۲۲:۳۹

گلبانگ الله اکبر در قوچان

گلبانگ الله اکبر در قوچان

قوچان- همزمان با شب پیروزی انقلاب اسلامی ایران فریاد رسای الله اکبر در آسمان قوچان طنین انداز شد.

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کد مطلب 6745746

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