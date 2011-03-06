تولید مقالات بین المللی دانشگاه آزاد گرگان 225 درصد رشد یافت

حسین عجم نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان، با ارائه گزارشی از تولیدات علمی حوزه معاونت پژوهش و فناوری واحد گرگان پژوهش را یکی از اساسی‌ترین نیازها برای نیل به پیشرفت و توسعة همه جانبه یک کشور دانست.

وی گفت: در سالیان اخیر توجه ویژه ای به حوزه پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان شده و در این راستا در سه سال اخیر 100 درصد بودجه اختصاص یافته به این بخش در اجرای برنامه های پژوهشی هزینه شده است که سبب کسب موفقیت های درخشانی توسط اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان در عرصه های مختلف علمی، پژوهشی شده است.



معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی گرگان افزود: در بخش مقالات علمی پژوهشی نیز 33 مقاله تولید شده که رشد 32 درصدی را نشان می دهد و در بخش مقالات ارائه شده در همایشهای علمی با ارائه 166 مقاله رشد 64 درصدی را شاهد بوده ایم.

عجم نوروزی در خصوص سایر دستاوردهای پژوهشی واحد گرگان گفت: در 11ماه اول سالجاری شش جلد کتاب توسط اعضای هیئت علمی تالیف و ترجمه شده که در مقایسه با سال 88 رشد 200 درصدی را شاهد بوده ایم.

وی گفت: در این مدت همچنین 33 طرح پژوهشی و شش همایش ملی و منطقه ای برگزار و با راه اندازی و تجهیز آزمایشگاهها و کارگاههای تخصصی مورد نیاز تعداد آزمایشگاه ها به 36 مورد رسیده است.

عجم نوروزی در ادامه از حمایت حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه از برگزاری همایش های ملی و بین المللی، کارگاه های آموزشی، تشویق مقالات، مسابقات روباتیک، چاپ کتاب، طرح های تحقیقات دانشگاهی و برون دانشگاهی، مراکز تحقیقاتی ، مخترعان و مکتشفان، انجمن های علمی، ادبی و هنری و باشگاه پژوهشگران جوان خبر داد.

وی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی گرگان در سال 1390 میزبان همایش بین المللی کرسی های نظریه پردازی و همایش بین المللی شیمی است.

عجم نوروزی برنامه های اتی حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی گرگان را تجاری سازی پنج طرح سند راهبردی، پیگیری اخذ مجوز انتشار مجله های علوم کشاورزی، کرسی های نظریه پردازی، گیاهان دارویی و مجله انگلیسی زبان Bioassay و ارتقای مجله علمی – پژوهشی علوم گیاهی واحد به ISC ، افزایش تعداد طرح های برون دانشگاهی، افزایش تعداد مقالات و کتب چاپ شده توسط اعضای هیئت علمی، تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه ها و تأسیس آزمایشگاه های جدید، فعال سازی بیشتر مرکز تحقیقات گیاهان دارویی همراه با احداث باغ گیاهان دارویی در مزرعه 5.5 هکتاری و کسب مجوز حداقل 3 آزمایشگاه مرجع (رفرانس) از اداره کل تحقیقات استاندارد و وزارت بهداشت دانست.

وی تصریح کرد: عضویت در انجمن های علمی و معتبر داخلی و خارجی، انعقاد قرارداد همکاری با سازمان ها و نهادهای پژوهشی داخلی و خارجی از اهم اقدامات این معاونت در سال 1390 است.