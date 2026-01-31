اتحادیه اروپا در موضوعات راهبردی استقلال رأی خود را از دست داده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید احمدرضا شاهرخی نماینده ولیفقیه در استان لرستان و امام جمعه خرمآباد در محکومیت تصمیم سیاسی و خصمانه اتحادیه اروپا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیامی صادر کرد.
در این پیام خطاب به مردم مؤمن، انقلابی و ولایتمدار استان لرستان آمده است: « سلام و درود الهی بر شما مردم بصیر و آگاه که همواره در بزنگاههای حساس، با تشخیص درست جبهه حق از باطل، در مسیر صیانت از اسلام، انقلاب اسلامی و ایران عزیز ایستادگی کردهاید و با مواضع روشن خود، دشمنان این ملت را مأیوس ساختهاید.
تصمیم اخیر اتحادیه اروپا در قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست موسوم به تروریستی، اقدامی سیاسی و فاقد مبانی حقوقی است که نه از منطق عقلانی تبعیت میکند و نه با واقعیات میدانی منطقه همخوانی دارد.
این اقدام، بیش از هر چیز، گویای آن است که اتحادیه اروپا در موضوعات راهبردی، استقلال رأی خود را از دست داده و در چارچوب سیاستهای تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی عمل میکند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نهادی رسمی، قانونی و برخاسته از اراده ملت ایران است که در طول چهار دهه گذشته، نقش محوری در دفاع از تمامیت ارضی کشور، حفظ امنیت ملی و مقابله با تروریسم واقعی ایفا کرده است.
کارنامه روشن این نهاد در مبارزه با جریانهای تکفیری و گروههای جنایتکاری همچون داعش که ساخته آمریکاست، حقیقتی انکارناپذیر است که امنیت امروز ایران و بخش مهمی از ثبات منطقه، مرهون مجاهدتهای آن میباشد.
دروغ پردازی و متهمسازی نیرویی که در خط مقدم مقابله با تروریسم ایستاده است، در عمل به معنای تحریف مفاهیم و تلاش برای عادیسازی آن چیزی است که امروز جهان شاهد آن است؛ یعنی «تروریسم دولتی» و حمایت سازمانیافته آمریکا و اروپا از جنایات رژیم صهیونیستی و ناامنسازی ملتها توسط قدرتهای سلطهگر.
بدیهی است چنین تصمیمات نادرست و تنشآفرینی، پیامدهای سیاسی و امنیتی خاص خود را به همراه خواهد داشت و مسئولیت عواقب آن، مستقیماً متوجه تصمیمسازان اروپایی است. جمهوری اسلامی ایران، با اتکا به وعده الهی و پشتوانه ملت بزرگ و انقلابی خود، در برابر این اقدامات خصمانه، موضعی مقتدرانه، هوشمندانه و متناسب اتخاذ خواهد کرد.
در این مقطع حساس، توجه همگان را به نکات زیر جلب مینمایم:
۱- حمایت از نهادهای قانونی و انقلابی کشور و نیروهای مسلح، بهویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به عنوان یکی از ارکان امنیت و اقتدار ملی، وظیفهای همگانی و برخاسته از عقلانیت، شرع و منافع ملی است.
۲- جهاد تبیین و روشنگری در برابر عملیات روانی و رسانهای دشمنان، بهویژه در تحریف جای جلاد و شهید، وظیفهای سنگین بر دوش علما، نخبگان، اصحاب رسانه و همه دلسوزان انقلاب اسلامی است.
۳- حفظ وحدت مقدس، انسجام ملی و تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی)، مطمئنترین مسیر عبور از فتنهها و توطئههای پیچیده جبهه استکبار جهانی است.
۴- آگاهیبخشی به افکار عمومی نسبت به اهداف پشتپرده چنین تصمیماتی و تبیین نقش واقعی قدرتهای غربی در ناامنسازی منطقه، ضرورتی انکارناپذیر در شرایط کنونی است.
۵- تقویت روحیه ایستادگی، اعتماد به توان داخلی و پاسداشت مجاهدتهای فرزندان ملت در نیروهای مسلح، بهویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج، ضامن استمرار عزت و امنیت کشور خواهد بود.
اینجانب با افتخار، حمایت قاطع خود را از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این نهاد الهی، مردمی و برخاسته از متن انقلاب اعلام میدارم و بر بازوان فرزندان رشید ملت ایران که صادقانه در مسیر دفاع از اسلام و ایران مجاهدت میکنند، بوسه میزنم.»
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