بحران کمبود آب در تهران جدی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی حیدرزاده رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در کارگاه آموزشی مدیریت مصرف آب که صبح امروز از سوی این ستاد در منطقه 16 تشکیل شد با اشاره به اینکه یکی از بحرانهای جامعه امروزی بحران آب است افزود: پیش بینی می شود جنگ آینده بشر بر سر آب باشد و بر این اساس باید دولتها، مصرف بهینه از آب و بازچرخانی آن را در اهم برنامههای خویش قرار دهند.
وی خاطر نشان کرد: مسئله کمبود آب و اهمیت آن تا جایی پیش رفته که شورای اسلامی شهر تهران نیز باز چرخانی و استفاده مجدد از آب را به عنوان یک الزام شهری مطرح نموده و مصوبهای در این زمینه ابلاغ کرده است.
حیدرزاده در ادامه به اهمیت موضوع امکانسنجی و مکانیابی صحیح پروژ ه های فوق تاکید کرد و گفت: در سال 1390 با همکاری و همیاری مدیران و مسئولین مجموعه شهرداری تهران در همه مناطق حداقل یک پروژه باز چرخانی آب به اجرا برسد.
در حاشیه این کارگاه مهندس حبیبالله فتاحی، کارشناس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران نیز افزود: مسئله بحران آب جدی است و این بحران در شهری مانند تهران شکل پیچیدهای بهخود گرفته است و راهکارهای ساده و اجرایی را میتوان برای مقابله با این بحران در این کلانشهر به اجرا درآورد که مستلزم همکاری و هماهنگی تمام ارگانهای ذیربط در این موضوع است و شهرداری تهران میتواند نقش بسیار مهمی را در راه رسیدن به این هدف بزرگ ایفا کنند.
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