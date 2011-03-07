مجموعه ورزشی لشکر 21 حمزه آذربایجان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، فرمانده تیپ یک پیاده لشکر 21 حمزه ظهر دوشنبه در این مراسم گفت: گسترش ورزش در محیط‌های سربازی بایداز دغدغه‌ها و تاکیدات همیشگی مسئولان باشد.

سرهنگ محمد رضا آخوندزاده ورزش در نیروهای مسلح را یک رکن مهم و اساسی توصیف کرد و افزود: اگرچه برای دیگران، شادابی و نشاط امری مورد تاکید است اما ورزش و آمادگی جسمانی در ارتش جزئی از وظایف و الزامات این نیرو به شمار می‌رود.

وی بر اهمیت نقش ارتش در ارتقاء توان بازدارندگی کشور تاکید کرد و اضافه کرد: گسترش ورزش در محیط‌های سربازی و توجه به اهمیت کسب علوم و دانش‌های جدید در این عرصه، نقش بسیار تاثیر گذاری در ارتقاء توان بازدارندگی کشور و آمادگی نیروهای مسلح دارد.

وی ادامه داد: ارتشیان دلاور هم اکنون و بعد از دوران دفاع مقدس نیز با حضور در عرصه های دفاعی، عقیدتی، فرهنگی و پشتیبانی همواره در تلاش برای اعتلای ایران اسلامی در کوشش و مجاهدت هستند.

وی از نیروی انسانی به عنوان یک فاکتور تاثیرگذار درارتش نام برد و تاکید کرد: اگر امروز سیاست مداران ما در جهان با اقتدار حرفی برای گفتن دارند در سایه آمادگی نیروهای مسلح است از اینرو آمادگی نیروهای مسلح رابطه مستقیمی با اقتدار کشور دارد.

فرمانده تیپ یک پیاده لشکر21 حمزه آذربایجان در ادامه با تاکید به نقش ورزش در آمادگی نیروهای مسلح گفت: وقتی که بحث از قوای نظامی و سربازان جان بر کف می شود که باید در تمام روزها و ماه ها و سال ها آمادگی خود را حفظ کنند تا به وقت ضرورت از ملت و نظامی که تابع آنند در مقابل دشمن به دفاع برخیزند ارزش های ورزش و آمادگی بدنی هر سرباز، بیش از تاکتیک های نظامی و نوع سلاحی که به کار می برد، نمایان می شود.

وی با اشاره به بهره برداری از مجموعه ورزشی تیپ یک لشکر 21 حمزه گفت:این مجموعه ورزشی در راستای ایجاد فضای شاد و ترویج ورزش های همگانی و با حمایت شهرداری منطقه سه تبریز در محوطه این تیپ به اجرا درآمده است.

سرهنگ آخوند زاده از حمایت های شهرداری منطقه سه تبریز در راه اندازی این مجموعه ورزشی و تجهیز آن به دستگاههای ورزش همگانی تقدیر کرد و گفت: در ارتش سعی و اولویت ما بر این است ضمن ایجاد و فراهم ساختن زمینه مشارکت همگان در عرصه های ورزش همگانی، اوقاتی خوش و مفرح برای سربازان و کارکنان فراهم سازیم.

در پایان این مراسم از سوی فرماندهی تیپ یک پیاده لوح تقدیر و هدایایی به رسم یادبود به مهندس یعقوب انصاری شهردار منطقه سه تبریز اهدا شد.