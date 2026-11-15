به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدعلی فلکی یکشنبه‌شب در مراسم بزرگداشت شهدای ورزشکار در شهر الوند، با اشاره به جایگاه شهدا در حفظ عزت و اقتدار کشور اظهار کرد: برگزاری یادواره شهدا فرصتی برای توجه دوباره به راه و آرمان کسانی است که جان خود را برای دفاع از کشور و ارزش‌های آن فدا کردند.

وی با بیان اینکه دستاوردها و امنیت امروز کشور مرهون فداکاری شهداست، افزود: شهدا به‌ویژه ورزشکارانی که در دوران دفاع مقدس و جنگ‌های اخیر جان خود را در راه دفاع از کشور تقدیم کردند، نماد ایثار و مسئولیت‌پذیری هستند و باید نسل جوان با زندگی و مسیر آنان بیشتر آشنا شود.

این رزمنده دوران دفاع مقدس با اشاره به حضور مردم در حمایت از نیروهای مسلح تصریح کرد: حضور پرشور مردم در صحنه‌های مختلف، به‌ویژه در مقاطع حساس، پشتوانه مهمی برای رزمندگان است و این حمایت در کنار توان و آمادگی نیروهای نظامی، نقش مؤثری در دفاع از کشور دارد.

فلکی با اشاره به ضرورت حفظ آمادگی در برابر تهدیدها، میان فعالیت ورزشکاران و آمادگی نیروهای نظامی مقایسه کرد و گفت: ورزشکاران علاوه بر تقویت توان جسمی و روحی خود، باید رقیب را نیز بشناسند و شرایط رقابت را ارزیابی کنند؛ چراکه غفلت از توان و آمادگی طرف مقابل می‌تواند به شکست منجر شود. نیروهای نظامی نیز برای مواجهه با تهدیدها باید همواره توان و آمادگی خود را ارتقا دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت ورزشی شهرستان البرز و شهر الوند، این منطقه را دارای سابقه و جایگاه در رشته‌های ورزشی رزمی دانست و بر ضرورت حمایت از توسعه ورزش در سطوح مختلف تأکید کرد.

فلکی افزود: ورزش همگانی می‌تواند زیربنای شکل‌گیری ورزش قهرمانی و پهلوانی باشد و برای گسترش آن باید زیرساخت‌ها، برنامه‌ریزی و اعتبارات لازم فراهم شود. استان قزوین و شهرستان البرز نیز در رشته‌های مختلف ورزشی ظرفیت‌های قابل توجهی دارند که با حمایت و برنامه‌ریزی می‌توان زمینه رشد بیشتر آن‌ها را فراهم کرد.

این رزمنده دوران دفاع مقدس همچنین با قدردانی از برگزارکنندگان برنامه و اجرای ورزشکاران حاضر در مراسم، خواستار فراهم شدن فرصت مناسب برای حضور و اجرای برنامه‌های ورزشی دختران شد و بر اهمیت توجه به فعالیت ورزشی همه گروه‌ها تأکید کرد.

فلکی در پایان با اشاره به ضرورت پاسداشت یاد و نام شهدای ورزشکار، بر تداوم برنامه‌هایی تأکید کرد که ضمن زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و مقاومت، زمینه توجه بیشتر به ورزش و مشارکت نسل جوان در فعالیت‌های اجتماعی را فراهم می‌کند.