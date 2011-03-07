فعالیتهای فرهنگی و هنری کردستان جشنواره زده شده اند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، قباد میمنت آبادی ظهر دوشنبه در مراسم افتتاحیه نخستین همایش استانی آسیب شناسی برنامه های فرهنگی و هنری استان کردستان در سال 89، اظهار داشت: متاسفانه یکی از مشکلات برنامه های فرهنگی و هنری در استان کردستان جشنواره زده شدن آنهاست که یکی از برنامه های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تغییر این نوع رویکرد و دیدگاه است.

وی عنوان کرد: متاسفانه و به دلیل نوع نگاه غلطی که بر روند برنامه های فرهنگی و هنری در استان حکمفرما شده، زمان برگزاری و توجه به این نوع برنامه ها و اقدامات به زمان برگزاری جشنواره در طول یک یا دو روز بسنده می شود و این روند به هیچ عنوان زیبنده فعالیت های فرهنگی و هنری در استان کردستان نیست.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان افزود: یکی از برنامه های اصلی ما در سال آینده در حوزه فرهنگ و هنر جلوگیری از بروز و ادامه این روند است که تلاش می شود برنامه های فرهنگی و هنری در بخش های مختلف به صورت مستمر در طول روزها و فصل های مختلف سال در سطح استان کردستان برگزار شود تا مردم بتوانند بر اساس ذائقه خود از برنامه های متنوع استفاده کنند.

میمنت آبادی خاطرنشان کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان در راستای توزیع عادلانه اعتبارات خود در سطح این استان، در هر شهرستان برگزاری یک برنامه شاخص فرهنگی را در حوزه ای تخصصی در دستور کار قرار داده و تلاش خواهد شد که این برنامه های شاخص در سطح ملی و حتی بین المللی هم برگزار شود.

وی همچنین با اشاره به برنامه های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری در شهرستان های مختلف این استان، گفت: در کنار برگزاری برنامه های شاخص فرهنگی و هنری در شهرستان های استان، دیگر برنامه های روتین و مناسبتی نیز در این شهرستان ها برگزار می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان هدف اصلی از برگزاری این همایش یک روزه را بررسی وضعیت برنامه های فرهنگی استان در سال جاری عنوان کرد و بیان داشت: در این همایش تلاش خواهد شد که با اخذ نظرات و پیشنهادات خود هنرمندان برنامه های بهتری را برای اجرا در سال آینده طراحی و تدوین کنیم.

ظهر امروز و با حضور مسئولان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسئولان انجمن های تخصصی، کارشناسان و فعالان فرهنگی و هنری استان کردستان، نخستین همایش یک روزه آسیب شناسی برنامه های فرهنگی و هنری استان کردستان آغاز شد.

در این همایش یک روزه قرار است که در قالب برگزاری پانل های تخصصی در بخش های تئاتر، هنرهای تجسمی، سینما، شعر، داستان، مطبوعات و رسانه های جمعی، موسیقی و کتاب با حضور مسئولان و فعالان حوزه های فرهنگی و هنری استان کردستان مسائل مربوط به این بخش ها مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.