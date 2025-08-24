هفته دولت فرصتی برای بازخوانی اقدامات فرهنگی کردستان است

علی‌اصغر دریایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام رجایی و باهنر، هفته دولت را فرصتی مغتنم برای مرور دستاوردهای فرهنگی استان دانست و اظهار کرد: در یک سال گذشته با اهتمامی ویژه، مسیر تعالی فرهنگی در کردستان با برگزاری رویدادهای فاخر و اثرگذار هموار شد.

وی افزود: برگزاری جشنواره‌های بین‌المللی، ملی، استانی و شهرستانی در حوزه‌های مختلف فرهنگی و هنری، جلوه‌ای از ظرفیت‌های بی‌بدیل استان را به نمایش گذاشت.

وی تصریح کرد: جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان و جشنواره تئاتر کوردی سقز نیز به‌عنوان دو رویداد شاخص، نقش مهمی در تقویت دیپلماسی فرهنگی و معرفی هنر بومی در سطح ملی و فراملی داشتند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان خاطرنشان کرد: کنگره ملی شعر عاشورایی قروه با حضور شاعران برجسته کشور جلوه‌ای از عشق و معرفت در قالب شعر به تصویر کشید.

وی یادآور شد: همچنین بزرگداشت مفاخر فرهنگی و مذهبی استان از جمله ماموستا عبدالله باشماق دهگلان، مولانا قاسم پایگلانی، بانو مستوره اردلان و شیخ عبدالله مردوخی هزارکانیان، چراغ راهی برای نسل‌های آینده محسوب می‌شود.

دریایی ادامه داد: برگزاری ده‌ها نمایشگاه تخصصی هنرهای تجسمی در نگارخانه‌های استان، جشنواره مطبوعات و رسانه‌های کردستان، ساخت و تکمیل پروژه‌های عمرانی فرهنگی و توسعه خدمات حمایتی صندوق اعتباری هنر برای هنرمندان و اصحاب رسانه، از دیگر اقدامات شاخص این اداره کل در طول یک سال گذشته است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با همدلی و تلاش جمعی، مسیر شکوفایی فرهنگ و هنر در کردستان ادامه یابد و افق‌های نوینی در عرصه‌های فرهنگی، هنری، رسانه‌ای و قرآنی رقم بخورد.