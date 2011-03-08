"کیمیاگر" به بازار کتاب آمد

به گزارش خبرنگار مهر، "کیمیاگر" جلد اول از ششگانه "اسرار نیکولاس فلامل جاودان" است که در چهل و یک فصل، داستان وهم‌انگیز و پرماجرایی را برای مخاطب به تصویر می‌کشد.

مترجم در مقدمه کتاب توضیح داده است: این ششگانه یکی از محبوب‌ترین مجموعه‌های تخیلی دهه اول قرن بیستم‌و‌یکم به‌شمار می‌رود. علاوه بر داستان خوش‌ساخت و تکنیکهای نگارش منحصر به فرد، ویژگی دیگری که این مجموعه را از سایر آثار تخیلی متمایز می‌سازد، استفاده نویسنده از شخصیتهای تاریخی و اساطیری در پردازش یک داستان تخیلی است؛ شخصیتهای اصلی این مجموعه، به غیر از دوقلوها، همگی یا شخصیتهای حقیقی بوده و یا در افسانه‌ها وجود داشته‌اند.

در "کیمیاگر" می‌خوانیم: سوفی به اتاق برادرش رفت. همانطور که گوشی گران‌قیمتش را جلوی صورتش گرفته بود، گفت:"این خونه یه مشکلی داره. هیچ جاش آنتن نمی‌ده." مدام در اتاق این طرف و آن طرف می‌رفت و به گوشی نگاه می‌کرد اما نشانی از آنتن روی صفحه دیده نمی‌شد. جاش نگاهی به خواهرش انداخت و با ناباوری تکرار کرد:"این خونه یه مشکلی داره؟ سوفی، ما توی یه درختیم! اگه جای تو بودم می گفتم این درخته یه ایرادی داره."

رمان "کیمیاگر" با شمارگان 2200 نسخه در 384 صفحه و به قیمت 8500 تومان منتشر شده است.

