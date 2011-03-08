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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۱۲

"کیمیاگر" به بازار کتاب آمد

"کیمیاگر" به بازار کتاب آمد

رمان "کیمیاگر" نوشته مایکل اسکات با ترجمه پونه اشجع از سوی انتشارات بهنام منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، "کیمیاگر" جلد اول از ششگانه "اسرار نیکولاس فلامل جاودان"  است که در چهل و یک فصل، داستان وهم‌انگیز و پرماجرایی را برای مخاطب به تصویر می‌کشد.

مترجم در مقدمه کتاب توضیح داده است: این ششگانه یکی از محبوب‌ترین مجموعه‌های تخیلی دهه اول قرن بیستم‌و‌یکم به‌شمار می‌رود. علاوه بر داستان خوش‌ساخت و تکنیکهای نگارش منحصر به فرد، ویژگی دیگری که این مجموعه را از سایر آثار تخیلی متمایز می‌سازد، استفاده نویسنده از شخصیتهای تاریخی و اساطیری در پردازش یک داستان تخیلی است؛ شخصیتهای اصلی این مجموعه، به غیر از دوقلوها، همگی یا شخصیتهای حقیقی بوده و یا در افسانه‌ها وجود داشته‌اند.

در "کیمیاگر" می‌خوانیم: سوفی به اتاق برادرش رفت. همانطور که گوشی گران‌قیمتش را جلوی صورتش گرفته بود، گفت:"این خونه یه مشکلی داره. هیچ جاش آنتن نمی‌ده." مدام در اتاق این طرف و آن طرف می‌رفت و به گوشی نگاه می‌کرد اما نشانی از آنتن روی صفحه دیده نمی‌شد. جاش نگاهی به خواهرش انداخت و با ناباوری تکرار کرد:"این خونه یه مشکلی داره؟ سوفی، ما توی یه درختیم! اگه جای تو بودم می گفتم این درخته یه ایرادی داره."

رمان "کیمیاگر" با شمارگان 2200 نسخه در 384 صفحه و به قیمت 8500 تومان منتشر شده است.
 

کد مطلب 1269265

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