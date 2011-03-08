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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۴۶

اختلال در برخی از مراکز مخابراتی تهران به دلیل کابل برگردان

اختلال در برخی از مراکز مخابراتی تهران به دلیل کابل برگردان

عملیات کابل‌برگردان با هدف توسعه در مراکز مخابرات ولیعصر (عج)، سیدالشهداء (ع، مرحوم نهری، سلمان فارسی، پاسداران و شهید بخششی تهران از امروز سه شنبه 17 اسفند ماه آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با این توسعه تلفن مشترکان در مرکز مخابرات ولیعصر (عج) با پیش شماره های 7750 الی 7753 و 7760 الی 7765 در محدوده خیابان‌های شهید محراب بیگی، شهید مدنی، شهید شهرجردیان و نیز در مرکز مخابرات سیدالشهداء (ع) با پیش شماره‌های 5513، 5514 و 5570 الی 5579 در محدوده خیابانهای رشیدی جهان، فریدون احمدی و احمد عربی دچار اختلال خواهد خواهد شد.

همچنین ارتباط مشترکات مرکز مخابرات مرحوم نهری با پیش شماره های 8836، 8837، 8856، 8857، 8869 و 8807 الی 8809 در محدوده بلوار درختی، شهید دادمان، دریا، خیابان های سپهر، ایمان، استاد مطهری، شهید پاکنژاد، عباس اناری شرقی و مرکز مخابرات سلمان فارسی با پیش شماره های 2206 الی 2209 و 2211 الی 2214 و 2234 الی 2237 در محدوده خیابانهای شهید طاهرخانی، صحرا، مجتمع تماشا، مسکونی فرهنگیان و کوچه زر حداکثر به مدت دو ساعت با اختلال همراه است.
 
با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات پاسداران از ساعت پنج به مدت 3 ساعت و در مرکز مخابرات شهید بخششی از ساعت 20 به مدت 12 ساعت دچار اختلال می‌شود.
کد مطلب 1270027

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