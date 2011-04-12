کسی حق ندارد برای ظهور وقت تعیین کند/ بهانه دست دشمنان ندهیم

حجت الاسلام محمدحسن اختری رئیس مجمع جهانی اهل بیت(ع) در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مباحثی که به تازگی و بواسطه مستند "ظهور بسیار نزدیک است" در مورد مسئله ظهور مطرح شده است، گفت: اصل مسلم اعتقادات شیعه در مسئله ظهور این است که زمان ظهور مشخص نیست و هیچکس حق ندارد برای ظهور وقت تعیین کند و در روایات از ائمه معصومین(ع) نیز آمده است که "کذب الوقاتون" یعنی آنانی که برای ظهور وقت تعیین می کنند دروغگو هستند.

وی با بیان اینکه اصل مسئله ظهور حضرت حجت(عج) در آخرالزمان اصل قرآنی و اصل مبدأی در دین اسلام است، افزود: خداوند در قرآن وعده داده است که روزی را برای بشر در نظر گرفته که دین خدا توسط یک مصلح آسمانی در تمام دنیا حاکم خواهد شد و این اصلی است که مورد توافق تمام مسلمانان است.



رئیس مجمع جهانی اهل بیت(ع) تأکید کرد: اصل انتظار در مذهب تشیع به عنوان یک اصل سازنده و پویا از جایگاه والایی برخوردار است و موجب سازندگی در جامعه و امید به آینده روشن می شود. اما یکی از رفتارهای زشت این است که برخی تعبیرها و تفسیرهای شخصی را از علائم ظهور بیان می کنند که این موجب سستی اعتقادات دینی مردم می شود.

حجت الاسلام اختری افزود: اگر کسی نعوذبالله بیاید بگوید امام زمان مثلا 5 سال دیگر ظهور می کند و 5 سال و یا بیشتر گذشت و این اتفاق نیفتاد آنوقت مردم دیگر در اعتقاداتشان ضعیف می شوند. لذا ائمه ما فرمودند کسی حق ندارد وقت تعیین کند.

وی در عین حال یادآور شد: البته همیشه مسائلی در جهان اتفاق می افتد و این خیزش اخیر در جهان اسلام یکی از وقایع مهم و بسیار ارزنده است و ما امیدواریم که این حرکت به آن عظمت و خیزش عمومی جهانی بینجامد اما اگر کسی بیاید بگوید که این خیزش حتما همان است این اشتباه است و چنین تفسیری از وقایع با اساس قرآن و مکتب تشیع مغایرت دارد و این درست نیست.

رئیس مجمع جهانی اهل بیت(ع) در پایان تأکید کرد: اشاعه چنین تفاسیر و تطبیق علائم ظهور هم باعث سستی عقاید مردم معتقد می شود و هم موجب انحراف افراد ضعیف الایمان می شود و علاوه بر آن، بیان اینگونه تعبیرها ابزاری در دست دشمنان برای مقابله با دین و مذهب ما می شود یعنی اگر آنچه در مذهب شیعه بیان نشده را مطرح کنیم و آنگاه تحقق پیدا نکرد دشمنان از آن علیه ما بهره می گیرند، همچنین افرادی این مسائل را وسیله دغل بازی خود کرده و مردم را به انحراف می کشند مثل مدعیان دروغینی که ما هر از گاهی با آنها مواجه می شویم.