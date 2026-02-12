لاهوتی: محدودیت اعتباری برای آسفالت روستایی وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد لاهوتی شامگاه پنجشنبه در آیین معارفه سرپرست جدید بخشداری کومله با بیان اینکه بنیانگذار انقلاب اسلامی خود مردم هستند، اظهار کرد: در نظام جمهوری اسلامی، مردم نقش اصلی را ایفا میکنند و این مردمسالاری دینی وجه تمایز انقلاب اسلامی با بسیاری از انقلابهای جهان است.
وی با قدردانی از تلاشهای مجموعه فرمانداری، بخشداران، دهیاران، شوراها و نیروهای انتظامی شهرستان افزود: هرکس بتواند از زمان و فرصت مسئولیت خود بهدرستی استفاده کند، برنده واقعی میدان خدمت است.
نماینده مردم لنگرود در مجلس با اشاره به برخی اقدامات عمرانی انجامشده در شهرستان، تصریح کرد: اتصال کنارگذر کومله، رفع مشکلات پروانه بهرهبرداری بیمارستان شهید املاکی و پیگیری برای راهاندازی دستگاه سیتیاسکن از جمله اقدامات مهمی بود که با تلاش مجموعه مدیریتی شهرستان به نتیجه رسید.
لاهوتی با تأکید بر ضرورت تسریع در بهسازی معابر شهری و روستایی گفت: در حوزه آسفالت روستایی محدودیت اعتباری وجود ندارد و باید با برنامهریزی دقیق، عقبماندگیهای موجود جبران شود. وضعیت برخی مسیرها قابل قبول نیست و نیازمند اقدام فوری است.
وی همچنین با اشاره به وضعیت نظافت و سیما و منظر شهری لنگرود، خواستار توجه ویژه شهرداری به پاکیزگی شهر در آستانه سال نو شد و افزود: شهر تمیز و آراسته، خاطرهای ماندگار در ذهن مسافران و شهروندان ایجاد میکند.
نماینده مردم لنگرود در مجلس بر پیگیری اجرای پروژه مسجد در زمین مصلای سابق با همکاری بنیاد مسکن تأکید کرد و گفت: این موضوع باید با جدیت دنبال شود.
لاهوتی انتخابات را جلوهای از مردمسالاری دینی دانست و خاطرنشان کرد: همه باید زمینه حضور حداکثری مردم را فراهم کنیم، چرا که پایه و اساس نظام جمهوری اسلامی بر رأی و اراده مردم استوار است.
وی در پایان با اشاره به شرایط اقتصادی و حوزه کشاورزی اظهار امیدواری کرد با برنامهریزی مناسب، سال آینده سالی مطلوب برای تولیدکنندگان بهویژه در بخش برنج و چای باشد.
