به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی سنگدوینی شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای اداری که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، ضمن خیرمقدم گویی و تبریک حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، با اشاره به پروژه پتروشیمی گلستان اظهار کرد: پتروشیمی گلستان سال ۸۴ کلنگ خورده و ۲۰ سال گذشته است. مردم ۹۰ هزار سهم خریدند چون آن روز شرکت ملی صنایع پتروشیمی سهام‌دار بود و دولت به اینجا آمد.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی افزود: در سفرهای رهبری و سفر آقای رئیسی، رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس همه موانع برطرف شد و مسیر طی شده است.

سنگدوینی با بیان که این پروژه سالانه بیش از ۳۰ همت درآمد دارد و ۸۰ درصد صادرات در منطقه آزاد دارد، تأکید کرد: این حق‌الناس است و بزرگترین پروژه استان گلستان است. خوراک آن هم توافق شده و نیاز به منابع مالی دولت ندارد. از شما می‌خواهم دستور دهید اقدامات آن انجام شود.

وی در ادامه به موضوع تله‌کابین اشاره کرد و گفت: تله‌کابین سه دهه است که معطل مانده. شما می‌گویید اشتغال‌زایی کنید و اقتصاد را تقویت کنید، این استان عقب‌افتاده و محروم است و باید نگاه ویژه داشته باشید.

وی افزود: برای تله‌کابین اصلاً نیاز به منابع مالی دولتی نیست و شهرداری گرگان سرمایه‌گذار دارد. همه موارد طی شده، فقط باید مسئول مربوطه به این پروژه نگاه ویژه داشته باشند.

سنگدوینی با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی استان گفت: مردم گلستان فوتبالی هستند. ما یک سالن ۶ هزار نفری داریم که ۲۰ تا ۳۰ درصد پیشرفت دارد و باید اعتباراتی برای پیشرفت آن اختصاص داد.

وی با بیان اینکه بسکتبال شهرداری گرگان ۴ دوره قهرمان سوپر لیگ کشور شده و الان برای قهرمانی آسیا بازی می‌کند، اظهار کرد: اگر سالن ۱۵ هزار نفری داشته باشیم، ۱۵ هزار نفر تماشاگر می‌آیند. این جوانان نیاز دارند سالن داشته باشند.

نماینده مردم گرگان خاطرنشان کرد: این پروژه ۷۰۰ میلیارد تومان نیاز دارد که ۱۵۰ میلیارد تومان آن از محل مولدسازی در استان تأمین می‌شود و از شما می‌خواهم کمک کنید.