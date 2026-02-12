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۲۳ بهمن ۱۴۰۴، ۲۳:۴۰

پتروشیمی گلستان «حق‌الناس» است

پتروشیمی گلستان «حق‌الناس» است

گرگان-نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس، با اشاره به سابقه ۲۰ ساله کلنگ‌زنی پتروشیمی گلستان، این پروژه را حق‌الناس دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی سنگدوینی شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای اداری که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، ضمن خیرمقدم گویی و تبریک حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، با اشاره به پروژه پتروشیمی گلستان اظهار کرد: پتروشیمی گلستان سال ۸۴ کلنگ خورده و ۲۰ سال گذشته است. مردم ۹۰ هزار سهم خریدند چون آن روز شرکت ملی صنایع پتروشیمی سهام‌دار بود و دولت به اینجا آمد.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی افزود: در سفرهای رهبری و سفر آقای رئیسی، رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس همه موانع برطرف شد و مسیر طی شده است.

سنگدوینی با بیان که این پروژه سالانه بیش از ۳۰ همت درآمد دارد و ۸۰ درصد صادرات در منطقه آزاد دارد، تأکید کرد: این حق‌الناس است و بزرگترین پروژه استان گلستان است. خوراک آن هم توافق شده و نیاز به منابع مالی دولت ندارد. از شما می‌خواهم دستور دهید اقدامات آن انجام شود.

وی در ادامه به موضوع تله‌کابین اشاره کرد و گفت: تله‌کابین سه دهه است که معطل مانده. شما می‌گویید اشتغال‌زایی کنید و اقتصاد را تقویت کنید، این استان عقب‌افتاده و محروم است و باید نگاه ویژه داشته باشید.

وی افزود: برای تله‌کابین اصلاً نیاز به منابع مالی دولتی نیست و شهرداری گرگان سرمایه‌گذار دارد. همه موارد طی شده، فقط باید مسئول مربوطه به این پروژه نگاه ویژه داشته باشند.

سنگدوینی با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی استان گفت: مردم گلستان فوتبالی هستند. ما یک سالن ۶ هزار نفری داریم که ۲۰ تا ۳۰ درصد پیشرفت دارد و باید اعتباراتی برای پیشرفت آن اختصاص داد.

وی با بیان اینکه بسکتبال شهرداری گرگان ۴ دوره قهرمان سوپر لیگ کشور شده و الان برای قهرمانی آسیا بازی می‌کند، اظهار کرد: اگر سالن ۱۵ هزار نفری داشته باشیم، ۱۵ هزار نفر تماشاگر می‌آیند. این جوانان نیاز دارند سالن داشته باشند.

نماینده مردم گرگان خاطرنشان کرد: این پروژه ۷۰۰ میلیارد تومان نیاز دارد که ۱۵۰ میلیارد تومان آن از محل مولدسازی در استان تأمین می‌شود و از شما می‌خواهم کمک کنید.

کد مطلب 6747530

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