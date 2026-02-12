پیوستن نتانیاهو به «شورای صلح غزه»؛ هشدارها درباره حذف مسئله فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، برخی ناظران سیاسی نسبت به امضای سند پیوستن «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به شورای صلح در غزه هشدار داده و آن را گامی خطرناک با پیامدهای گسترده برای آینده نوار غزه و مسئله فلسطین توصیف کردند.

بر اساس این ارزیابی‌ها، این اقدام می‌تواند در راستای بازتعریف مفاهیم «صلح» و «امنیت» بر مبنای رویکرد مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی باشد؛ رویکردی که به گفته منتقدان، جایگزین راهکارهای مبتنی بر حقوق ملت فلسطین خواهد شد.

این شورا، شورای ترامپ است نه شورای صلح

«حسین الدیک»، کارشناس فلسطینی در امور رژیم صهیونیستی در این باره گفت: «این شورا، شورای صلح نیست، بلکه شورای ترامپ است و نشان می‌دهد آینده غزه تحت سلطه مطلق آمریکا و اسرائیل قرار خواهد گرفت.»

وی افزود: هدف از تشکیل چنین شورایی، مهندسی مجدد واقعیت میدانی در غزه و اعمال کنترل بر محیط اجتماعی این منطقه است؛ آن هم در شرایطی که فلسطینیان صاحب حق، عملاً از روند تصمیم‌گیری کنار گذاشته می‌شوند.

اعطای «وتوی پنهان» به اسرائیل

از سوی دیگر، «فادی ابوبکر»، تحلیلگر سیاسی فلسطینی تأکید کرد: «پیوستن اسرائیل به این شورا به معنای اعطای حق وتوی غیررسمی به تل‌آویو درباره آینده غزه و حتی مسئله تشکیل دولت فلسطینی است.»

وی با اشاره به حضور چهره‌هایی مرتبط با «توافقنامه‌های ابراهیم» در این شورا تصریح کرد: این مسئله بیانگر تلاش برای تکمیل پروژه عادی‌سازی روابط با اسرائیل و بازتعریف مفهوم صلح به گونه‌ای است که صرفاً بر «ثبات امنیتی» متمرکز باشد و نه تحقق حقوق سیاسی ملت فلسطین.

ناظران معتقدند تحولات اخیر می‌تواند بخشی از روند گسترده‌تری برای تعیین ساختار سیاسی و امنیتی جدید در غزه پس از جنگ باشد؛ روندی که با نگرانی‌های جدی درباره آینده حاکمیت فلسطین و سرنوشت راهکار دو دولتی همراه شده است.