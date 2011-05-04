رسانه باید حریم حرفه ای و اخلاق رسانه ای را حفظ کند

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، پیمان پاکزاد اظهار داشت: سوء استفاده از حریم خصوصی افراد جرم مطبوعاتی بوده و سو استفاده از حسن نظر و اعتماد دیگران نیز در ساختار خبر و رسانه جایی ندارد.

وی افزود: خبر ابتدا باید برای تولید، ارزش خبری قابل توجهی داشته باشد و خروجی آن مورد نیاز و توجه مخاطبان و تاثیر آن در روند جاری و منتفع شدن همگان موثر باشد.

وی ادامه داد: حسن نیت در تهیه خبر از جمله اصول اولیه اخلاق خبرنگاری بوده و باید نتیجه و ثمر اخبار مد نظر باشد.

پاکزاد به بد اخلاقی برخی خبرگزاری ها در جهت ایجاد تنش و ابهام و تخریب چهره برخی مسئولان حتی مسئولان رده پایین که ارزش خبری پایینی دارد، اشاره و تاکید کرد: ایجاد چالش و فضای بی اعتمادی عاقبت خوشی برای هیچ کس به خصوص رسانه ندارد و باید دلیل و منطق محکمی جهت تولید خبر وجود داشته باشد در غیر این صورت موجب بی اعتباری رسانه می شود.

پاکزاد تصریح کرد: در برخی اخبار ممکن است برخی به دنبال اهداف خاصی بوده و از هر وسیله ای جهت تخریب افراد مورد نظر خود استفاده می کنند تا به خیال خود تبلیغات مثبت در آینده خودشان باشد.

وی تاکید کرد: مسئولان تیز هوش، خبرنگاران فهیم و مردم آگاه این گونه خبرها را به خوبی تجزیه و تحلیل کرده و خود قضاوت می کنند.

کارشناس ارشد علوم ارتباطات با تاکید به جایگاه و حساسیت رسانه ها از مسئولان ذیربط استان خواست در انتخاب مدیران و خبرنگاران تاثیرگذار به خصوص خبرگزاری های غیر دولتی گزینش مناسبی به عمل آورند.