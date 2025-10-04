به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری صبح شنبه در درس اخلاق رسانه که در حسینیه شهدای بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: تکلیف رسانه بیان حقایق، جهاد تبیین، روشنگری و اطلاع‌رسانی است اما رسانه در قبال جامعه احساس تکلیف دارد و باید وحدت اجتماعی را نیز در اولویت قرار دهد.

وی افزود: خبری که وحدت را در جامعه به خطر می‌اندازد باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد و رسانه‌ها باید مراقب باشند که انتشار برخی اخبار به تحریک مجموعه‌ها و دامن‌زدن به اختلاف منجر نشود.

امام جمعه بجنورد تصریح کرد: فعال رسانه صرفاً مصرف‌کننده خبر نیست، بلکه باید هر خبری را پس از تحقیق و بررسی منتشر کند، همچنین رسانه باید مسئولان را به سمت ارائه راه‌حل برای مشکلات سوق دهد تا فعالیت رسانه‌ای اثرگذاری بیشتری پیدا کند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی ادامه داد: به چالش کشیدن مسئولان باید از سر خیرخواهی و با رعایت اخلاق باشد، نه از روی بغض شخصی. همچنین رسانه نباید خود قضاوت کند بلکه باید گزارش‌ها را طوری تنظیم کند که مردم بتوانند قضاوت کنند.

وی اضافه کرد: رسانه‌ها در بسیاری از موارد تصمیم‌ساز هستند نه تصمیم‌گیر، اما در شرایط بحرانی نیز باید نقش خود را با رعایت حرمت و جایگاه رسانه ایفا کنند.

نوری بیان کرد: مردم رفتار رسانه‌ای را به‌خوبی درک می‌کنند و متوجه حمایت‌ها یا تخریب‌های غیرمنصفانه می‌شوند.

امام جمعه بجنورد گفت: رسانه‌ها باید خط خبری خود را بر ارزش‌های بزرگ همچون اربعین، محرم، مسائل معیشتی مردم و موضوعات ملی تنظیم کنند تا هم اعتماد عمومی حفظ شود و هم مسئولان برای حل مشکلات جدی‌تر وارد عمل شوند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی همچنین گفت: رسانه نباید اخبار سفارشی منتشر کند یا وابسته و دلبسته جریان‌ها و افراد باشد، رسانه باید جسارت داشته باشد، اما در عین حال از به‌کار بردن سخنان توهین‌آمیز و اتهام‌زنی پرهیز کند.

وی تأکید کرد: رسانه در انتخاب و به‌کارگیری واژگان باید نهایت دقت را داشته باشد تا هم شأن خود را حفظ کند و هم اعتماد عمومی جامعه را از دست ندهد.

امام جمعه بجنورد گفت: ورود رسانه به پرونده‌های فساد اقدامی ارزشمند است، اما از آن طرف اگر رسانه از روی حب و بغض عملیات انجام دهد، نکوهیده خواهد بود.