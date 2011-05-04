به گزارش خبرگزاری مهر از بندرعباس، محمد آشوری با بیان اینکه برگزاری نشست سه روزه خلیج فارس اقدامی مبتکرانه از سوی مجلس شورای اسلامی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی است گفت: برگزاری چنین نشستی در ادامه روند برگزاری اجلاس دریای خزر انجام می گیرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی برگزاری اجلاس خلیج فارس را در راستای ایفای نقش مجلس و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در دفاع از هویت تاریخی آن عنوان کرد و افزود: تبیین راهبرد جمهوری اسلامی ایران در حوزه صیانت از خلیج فارس از مهمترین اهداف برگزاری نشست سه روزه خلیج فارس است.

وی این نشست را در راستای اهداف راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه خلیج فارس عنوان کرد و افزود: در نظر داریم برای خنثی کردن اقدامات صورت گرفته در زمینه جعل نام خلیج فارس برنامه‌های فرهنگی جدی را پیگیری کنیم.

دبیر برگزاری همایش خلیج فارس از برگزاری این نشست با حضور وزیر امور خارجه، برخی از اعضای وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خبر داد و تصریح کرد: در این اجلاس قرار است علاوه بر پرداختن به هویت و ریشه‌های تاریخی خلیج فارس، وضعیت امنیت منطقه‌ای در حوزه خلیج فارس مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.

آشوری گفت: در این نشست علاوه بر پرداختن به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در چارچوب خلیج فارس، بازدید میدانی از منطقه هم در دستور کار قرار دارد.