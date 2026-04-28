الهام مصطفوی تهیه‌کننده برنامه «یک یادداشت ویژه»، با اشاره به اهمیت خلیج فارس در معادلات اقتصادی جهان به خبرنگار مهر گفت: این ویژه‌برنامه با تمرکز بر یکی از مقاطع مهم تاریخی، یعنی جنگ رمضان، به تحلیل آخرین رویدادهای مرتبط با این منطقه و بازتاب‌های اقتصادی آن در کشورهای پیرامونی می‌پردازد.

وی اضافه کرد: در این برنامه، تلاش شده است با نگاهی مستند و کارشناسی، ابعاد مختلف جنگ رمضان و تأثیر آن بر مسیرهای تجاری، امنیت انرژی و تعاملات اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج فارس بررسی شود چرا که این منطقه همواره یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انرژی و تجارت جهانی به شمار می‌رود.

مصطفوی با اشاره به بیان وجوه مختلف خلیج فارس در برنامه عنوان کرد: خلیج فارس نه‌تنها از منظر تاریخی و هویتی برای ایران اهمیت دارد، بلکه در عرصه اقتصاد جهانی نیز نقشی تعیین‌کننده ایفا می‌کند. پرداختن به این ابعاد مختلف مخاطب را نسبت به سرمایه هایمان آگاه تر می کند. همچنین پرداختن به تحولات این منطقه، به‌ویژه در بزنگاه‌های تاریخی، می‌تواند به درک بهتر شرایط کنونی اقتصاد منطقه کمک کند.

وی در پایان با اشاره به دعوت از کارشناسان و مهمانان مختلف در برنامه تصریح کرد: این برنامه با بهره‌گیری از تحلیل کارشناسان و روایت‌های مستند، تلاش دارد تصویری روشن از پیوند میان تحولات سیاسی و پیامدهای اقتصادی در خلیج فارس ارائه دهد. همچنین بررسی اثرات این رویدادها بر بازارهای منطقه‌ای، تجارت دریایی و تعاملات اقتصادی از دیگر محورهای این برنامه است.

ویژه‌برنامه «یک یادداشت ویژه» روز دهم اردیبهشت، همزمان با روز خلیج فارس، ساعت ۱۵:۱۵ از شبکه رادیویی اقتصاد پخش می‌شود و مخاطبان را به سفری تحلیلی در یکی از مهم‌ترین مناطق راهبردی جهان دعوت می‌کند.