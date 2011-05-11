  1. بین الملل
  2. سایر
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۰۸

شورای همکاری خلیج فارس روابط ایران با کشورهای عربی را بررسی کرد

شورای همکاری خلیج فارس روابط ایران با کشورهای عربی را بررسی کرد

سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در نشست دیروز سه‌ شنبه خود در ریاض مسایلی همچون روابط با ایران و سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه را مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس روز سه ‌شنبه در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، گرد هم آمدند تا درباره موضوعاتی همچون روابط این کشورها با ایران و نیز ناآرامیها در کشورهای عربی با هم رایزنی کنند.

یک مقام عالی‌ رتبه در شورای همکاری خلیج فارس با اعلام این خبر افزود: سفر اخیر علی ‌اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران به چند کشور منطقه، نیز در این نشست مورد بررسی قرار می ‌گیرد.
 
کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، قطر، عمان و بحرین شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس هستند.
 
رابطه میان ایران و این کشورها در ماههای گذشته و به ویژه به دنبال اعزام نیروی نظامی از سوی برخی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به بحرین برای مقابله با اعتراض شیعیان این کشور رو به تیرگی نهاد.
 
سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در نشست خود در ریاض علاوه بر موضوع رابطه با ایران و نتایج سفر علی‌ اکبر صالحی به کشورهای منطقه، به بررسی برنامه شورای همکاری خلیج فارس برای انتقال قدرت در یمن و نیز قیامهای مردمی در سایر کشورهای عربی خواهند پرداخت.
کد مطلب 1309096

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها