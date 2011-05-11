شورای همکاری خلیج فارس روابط ایران با کشورهای عربی را بررسی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس روز سه ‌شنبه در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، گرد هم آمدند تا درباره موضوعاتی همچون روابط این کشورها با ایران و نیز ناآرامیها در کشورهای عربی با هم رایزنی کنند.

یک مقام عالی‌ رتبه در شورای همکاری خلیج فارس با اعلام این خبر افزود: سفر اخیر علی ‌اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران به چند کشور منطقه، نیز در این نشست مورد بررسی قرار می ‌گیرد.

کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، قطر، عمان و بحرین شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس هستند.

رابطه میان ایران و این کشورها در ماههای گذشته و به ویژه به دنبال اعزام نیروی نظامی از سوی برخی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به بحرین برای مقابله با اعتراض شیعیان این کشور رو به تیرگی نهاد.

سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در نشست خود در ریاض علاوه بر موضوع رابطه با ایران و نتایج سفر علی‌ اکبر صالحی به کشورهای منطقه، به بررسی برنامه شورای همکاری خلیج فارس برای انتقال قدرت در یمن و نیز قیامهای مردمی در سایر کشورهای عربی خواهند پرداخت.