پیروزی یک نیمه ای سپاهان مقابل خیبر

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال سپاهان و خیبر در هفته بیستم لیگ برتر امروز جمعه ۱۷ بهمن و از ساعت ۱۶:۳۰ با قضاوت پیام حیدری در ورزشگاه نقش جهان به مصاف هم رفتند که این بازی در نیمه اول با برتری یک بر صفر شاگردان محرم نویدکیا خاتمه یافت. محمدمهدی محبی زننده تنها گل بازی بود.

بازیکنان سپاهان در نیمه اول تسلط بیشتری روی میدان داشتند و بارها حملات خطرناکی روی دروازه خیبر ترتیب دادند، در حالی که شاگردان سید مهدی رحمتی در تیم خیبر تمرکز خود را روی ضدحملات گذاشته بودند، اما این ضدحملات خطر خاصی برای دروازه سپاهان ایجاد نکرد.

تنها گل نیمه اول در دقیقه ۳۵ و روی ارسال محمدمهدی لطفی به دست آمد. محمدمهدی محبی بازیکن جدید سپاهان، بالاتر از مدافع خیبر قرار گرفت و با یک ضربه سر دقیق توپ را به تور دروازه حریف رساند تا سپاهان با برتری یک بر صفر به پایان نیمه اول برسد.

این نیمه با تسلط نسبی سپاهان سازماندهی دفاعی مناسب خیبر و موقعیت‌های متعدد تیم میزبان به پایان رسید و تیم نویدکیا با کنترل بازی موفق شد نتیجه را به نفع خود حفظ کند.